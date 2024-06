O.a. De eerste spijkerbroek van Nederlandse bodem * Steeds meer economische daklozen in NL: wel een baan, geen woning * In Huis ter Heide worden mensen opgeleid om voorbereid te zijn op cyberaanvallen

De eerste 'spijkerbroek van Nederlandse bodem' met katoen uit kassen in Bleiswijk * Steeds meer economische daklozen in Nederland: wel een baan maar geen woning * In Huis ter Heide worden mensen opgeleid om voorbereid te zijn op cyberaanvallen * Parlementsverkiezingen in België op zondag