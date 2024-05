Steeds meer jongeren in problemen door schulden * Groene waterstof in de knel omdat windmolens niet op zee komen * Kunstdiamanten in opkomst * Hoe spannend is het in de 'finaleweek' van de formatie?

Steeds meer jongeren in de problemen door schulden * Groene waterstof in de knel omdat windmolens niet op zee komen * Kunstdiamanten zijn in opkomst * Hoe spannend is het in de 'finaleweek' van de formatie?