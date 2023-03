O.a. Weinig zorgen over overstromingen, zelfs bij inwoners risicogebieden * Onduidelijkheid over wat in waterschappen speelt, maar meer mensen zien wel het belang van verkiezingen

Weinig zorgen over overstromingen, zelfs bij inwoners risicogebieden: 'Het zal mijn tijd wel duren' * Onduidelijkheid over wat in waterschappen speelt, maar meer mensen zien wel het belang van verkiezingen * GroenLinks en PvdA waarschuwen het kabinet: geen steun meer in Eerste Kamer als klimaatdoelen niet worden gehaald * Etnische achtergrond speelt grote rol bij fysieke en mentale aandoeningen * Inmenging China in Canadese verkiezingen