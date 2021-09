O.a. Kabinet heeft plan om boeren te onteigenen * Twee broertjes ondergaan als jongste patiënten harttransplantatie * Wildstroperij is in Brabant een groot probleem

Kabinet heeft plan om boeren te onteigenen * Twee broertjes ondergaan als jongste patiënten harttransplantatie * Wildstroperij is in Brabant een groot probleem * Kamerleden zijn teruggekeerd van reces in nieuw Kamergebouw * Taliban veroveren laatste bolwerk van verzet in de Afghaanse Pansjhirvallei