O.a. Vanaf 18 jaar mag je je stem uitbrengen in Nederland, maar hoe zit dat in omliggende landen? * Europese verkiezingen: opvallende momenten van het slotdebat en de opkomst van kiezers

Vanaf 18 jaar mag je je stem uitbrengen in Nederland, maar hoe zit dat in omliggende landen? * Europese verkiezingen: opvallende momenten van het slotdebat en de opkomst van kiezers * Inwoners in Katwijk brengen vandaag twee keer hun stem uit: hoe effectief zijn referenda? * ALS-patient Frank fietst de Mont Ventoux op om geld op te halen voor medicatie