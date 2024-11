O.a. Amerikanen stemmen op Harris of Trump * Oekraïense tieners in Nederland krijgen vaak niet de psychische hulp die ze nodig hebben * Steeds meer uitvaartondernemers, branche wil meer regelgeving

Het is D-Day in Amerika: Amerikanen brengen hun stem uit op Harris of Trump * Christelijke Amerikanen verenigen zich in hun stem op Donald Trump * Oekraïense tieners in Nederland krijgen vaak niet de psychische hulp die ze nodig hebben * Steeds meer uitvaartondernemers, branchevereniging wil meer regelgeving