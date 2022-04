O.a. Hans Jaap Melissen over de situatie in Oekraïne * Odessa bereidt zich voor op oorlog * De cruciale rol van drones in oorlog Oekraïne * Waarom politici niet met hun privémail mogen communiceren

Hans Jaap Melissen over de situatie in Oekraïne * Odessa bereidt zich voor op de oorlog * De cruciale rol van drones in de oorlog in Oekraïne * Waarom politici niet met hun privémail mogen communiceren * Het handschrift van kinderen wordt slechter. Hoe erg is dat?