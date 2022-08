O.a.: Watertekort dreigt in Nederland * Zo beschermen perenbomen, visverjagers en windmolens de vissen in de Noordzee * Familieleden moeten bijspringen in de gehandicaptenzorg tijdens de zomermaanden

Watertekort dreigt in Nederland * Zo beschermen perenbomen, visverjagers en zelfs windmolens de vissen in de Noordzee * Familieleden moeten bijspringen in de gehandicaptenzorg tijdens de zomermaanden * Nancy Pelosi bezoekt Taiwan, wat betekent dit?