Klimaatminister Rob Jetten presenteert het Nationaal Energiesysteem * Alcohol is ook bij één glas per dag ongezond, maar dat is niet bij iedereen bekend * Eerste rechtszaak tegen verstrekker van middel X * De opwarming van de Atlantische Oceaan bereikt recordhoogtes