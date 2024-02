O.a. IS-vrouwen zijn modelgevangenen, blijkt uit Europees onderzoek, reïntegratie is ingewikkeld door veiligheidsregels * Allergie-informatie in restaurants, winkels en zorginstellingen is ondermaats

IS-vrouwen zijn modelgevangenen, blijkt uit uniek Europees onderzoek, maar reïntegratie is ingewikkeld door veiligheidsregels * Allergie-informatie in restaurants, winkels en zorginstellingen is ondermaats, volgens NVWA * Oekraïeners worden voor werk geronseld in Nederland en uitgebuit * Vaccin blauwtong in de maak