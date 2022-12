O.a. Gebrek aan regelgeving voor giftige stoffen in compost * Waarom dierentuindieren niet gevaccineerd worden tegen vogelgriep * Eerste wijk die op waterstof draait

Gebrek aan regelgeving voor giftige stoffen in compost * Waarom dierentuindieren niet gevaccineerd worden tegen vogelgriep * Eerste wijk die op waterstof draait * Hoe Europa in de sandwich tussen China en de VS zit