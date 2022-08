O.a. De IJssel moet verdiept worden om scheepvaart mogelijk te laten blijven * Strijd om Archie die in het Verenigd Koninkrijk in coma ligt: wie beslist over zijn leven?

De IJssel moet verdiept worden om scheepvaart mogelijk te laten blijven * Strijd om Archie die in het Verenigd Koninkrijk in coma ligt: wie beslist over zijn leven? * Wat te doen met verouderde boorplatforms in de Noordzee? Op eentje wordt nu groene waterstof gemaakt * 2 op de 10 Nederlanders vind dat omgekeerde Nederlandse vlaggen niet weggehaald moeten worden