Jaarlijks lopen we met z’n allen 5,5 miljoen sportblessures op, waarvan 112.000 gevallen op de spoedeisende hulp belanden. Maar om de zorg te ontlasten door het sporten helemaal achterwege te laten, is veel te kort door de bocht.

Een kwart van de zorg zou volgens een ongevaccineerde luisteraar van het NPO Radio 1 programma Stand.nl opgaan aan sportblessures, en dus net als coronapatiënten zorgen voor druk op de zorg. Dat zou door de drukte in de ziekenhuizen niet verantwoord zijn, impliceert de luisteraar. Hoe zit dat?

Eenvoudig te behandelen

Volgens Saskia Kloet van platform Veiligheid.nl is het 'bij lange na niet 25 procent van de totale zorg'. Voor spoedeisendehulparts David Baden staat het buiten kijf dat er sporters zijn die in het ziekenhuis belanden, maar hun letsel is vaak eenvoudig te behandelen.

Hij ziet vooral een bepaald type sporter veel langskomen. "Wielrenners die vallen", zegt hij. "Meestal mannen van middelbare leeftijd die dan toch weer gaan fietsen, voorover vallen en een sleutelbeen breken."

Sporters kort in de zorg

Maar grote druk op de zorg leveren deze blessures het volgens hem bepaald niet op. "We hebben er relatief weinig kosten aan. De grote kosten gaan op aan ziektes als kanker. Dus voor de zorg in het algemeen kun je het niet zeggen."

"Op de spoedeisende hulp heb je relatief veel mensen met een trauma, zowel door sport als mensen die gewoon vallen", zegt hij. "Maar dat zijn ook patiënten die weer snel weg zijn."

Niet iedereen naar de spoed

Saskia Kloet ziet dat relatief veel mensen blessures oplopen door bijvoorbeeld voetbal, fitness, mountainbiken en wielrennen. "In totaal lopen 5,5 miljoen mensen per jaar een sportblessure op. Maar in verhouding komt met 112.000 mensen maar een klein aantal daarvan op de spoedeisende hulp."

Een groot deel gaat direct naar de huisarts of de fysiotherapeut. "Mensen met geleidelijk ontstane blessures gaan veel minder vaak naar de spoedeisende hulp", legt ze uit.

Sporttrauma's niet op de ic

Massaal stoppen met sporten om de druk op de zorg te verminderen, vindt Kloet dan ook onzinnig. "Sporten en bewegen draagt op zoveel vlakken bij, ook op sociaal gebied. Maar als je gaat sporten en bewegen, doe dat dan op een vaardige manier, zodat de kans op een blessure zo klein mogelijk is."

Ook spoedeisendehulparts David Baden vindt het onzinnig om te stoppen met sport om de druk op de zorg te verlagen. "Een gezonde levensstijl helpt veel meer op de lange termijn", zegt hij. "Stoppen met bewegen is ook ongezond. En mensen met sporttrauma's komen nauwelijks op de intensive care, daar zijn we zeker niet het drukst mee."