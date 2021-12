Misschien zie je het in jouw stad op dorp ook wel: afval dat naast de ondergrondse container wordt gezet. In de Den Haag zijn ze er klaar mee. In de wijken Transvaal en Laak worden afvalcamera's geplaatst om bijdumpingen tegen te gaan.

Het probleem van 'bijstorting', het dumpen van afval naast de daarvoor bedoelde ondergrondse containers is in Den Haag zo groot, dat de gemeente vanaf vandaag camera's gebruikt om bijstorters op te sporen. Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) presenteerde de camera's vandaag in de wijken Transvaal en Laak. "Daar zijn de hotspots in de stad waar het soms verschrikkelijk vies is", vertelt Bredemeijer.

Dagelijks bijplaatsingen ophalen

Vaker afval ophalen is volgens de wethouder geen oplossing voor dit probleem. "Uit onderzoek blijkt dat daar waar bijplaatsingen worden gedaan, eigenlijk bijna nooit sprake was van een volle container."

"Wel eens was er sprake van een vastzittende container, maar het grootste probleem is het grofvuil dat erbij wordt gezet. Daar zijn die containers niet voor. Op de ergste plekken in de stad komen we dagelijks langs, soms zelfs vaker, om de bijplaatsingen op te halen."

200 euro boete

De camera's moeten volgens Bredemeijer allereerst een afschrikwekkend effect hebben. "Ze moeten bewustwording creëren, zodat mensen weten: 'we accepteren het niet dat je je zooi naast de container zet'."

"Daarnaast worden de beelden daadwerkelijk bekeken, live, of na afloop, zodat mensen eventueel een boete opgelegd kunnen krijgen." Die boete is niet mals: vanaf 1 december betaal je in Den Haag 200 euro als je wordt betrapt op bijplaatsing.

Privacy

Volgens Bredemeijer is de privacy niet in het geding door de camera's. "We hebben als college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid om cameratoezicht toe te passen en zijn niet over een nacht ijs gegaan. De beelden worden niet onnodig lang bewaard en mensen worden niet herkenbaar in beeld gebracht als ze zich buiten de omgeving van de container bevinden."

Of de camera's het probleem gaan oplossen weet Bredemeijer niet, maar het is één van de maatregelen die samen effect moeten hebben. "Het is gedrag van een klein aantal mensen, waarvan een groot aantal mensen in de stad de dupe wordt."

Groter maatschappelijk probleem

Bredemeijer zegt dat het een ongelooflijk groot en ingewikkeld probleem is, dat alleen opgelost kan worden als we ook kijken naar het grotere vraagstuk dat er onder ligt. Afval is de uiting van een groter maatschappelijk probleem, zegt hij.

"De enorme overbewoning in bepaalde wijken, soms met veel illegale bewoning en bewoning van passanten, arbeidsmigranten die kortstondig ergens wonen. Daar zetten we dan ook flyers en communicatiemiddelen in zes verschillende talen voor in, om uit te leggen hoe we in onze stad met afval omgaan en waarom er nu camera's komen."