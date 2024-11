Danique van Rijk is 30 jaar en weet zeker: ze wil geen kinderen. Ze is niet de enige, blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel. Maar haar omgeving heeft daar niet altijd begrip voor. "Ik krijg vaak de reactie: wacht maar."

Dat Danique geen kinderen wil, is niet iets van de laatste tijd. Ze heeft het altijd al geweten. "Ik heb geen behoefte om moeder te zijn, geen behoefte om kinderen te willen."

Je tijd delen

Voor Danique voelt het soms als een egoïstische keuze dat ze ervoor kiest om kinderloos te blijven. "Mijn leven vergt al mijn aandacht. Ik wil graag een carrière, me blijven ontwikkelen. Ik wil veel verschillende dingen doen qua werk, veel ervaren, veel leren. En ik sport graag."

Ze legt uit: "Als je een kind krijgt, komt je leven in het belang van het kind te staan. En dan moet je je tijd delen, ik kies er nu bewust voor om mijn tijd niet te delen."

Lastig in relaties

Al heeft ze op dit moment geen relatie, in eerdere relaties is het wel een gespreksonderwerp geweest. "Ik ben weleens bang dat een partner daarop afknapt. Als een man wel graag kinderen wil en ik wil dat heel duidelijk niet, moet ik dan meegaan in wat hij wil of moet ik standvastig blijven? Dus ik bespreek dat wel en dat kan best een lastig punt zijn."

Hoewel Danique milieubewust is, was dat voor haar geen doorslaggevende reden om niet aan kinderen te beginnen. "Ik ben heel erg van het milieu, maar ik heb niet zozeer de overtuiging: ik moet geen kind nemen voor het milieu." Voor sommigen speelt dat argument wel een rol, blijkt uit onderzoek van EenVandaag en LINDA onder leden van het Opiniepanel.

'Er zijn kinderen genoeg'

Daarbij is het niet zo dat ze niet wil zorgen, vertelt Danique. "Ik zorg juist heel graag, dat zit echt in me." Maar juist niet voor een kind dat van haarzelf is, legt ze uit.

"Ik vind kinderen van anderen heel leuk, ik kom dan ook graag bij vrienden met kinderen. Maar dat is dan wel voor een bepaalde periode. Er zijn al zoveel kinderen op de wereld die hulp, aandacht en zorg nodig hebben, daarvoor hoef ik niet zelf een kind te krijgen. Als ik een zorgbehoefte heb, zijn er genoeg kinderen die die zorg verdienen."

Serieus genomen worden

Door anderen wordt er niet altijd even enthousiast gereageerd op haar keuze. "De mening van onze maatschappij is wel: als vrouw wil je kinderen. En als je dan een vrouw bent die geen kinderen wil, dan is het vaak: 'Oh, maar kun je dan geen kinderen krijgen?' Ik wil het gewoon niet, maar daar is weinig begrip voor ervaar ik."

Van collega's, familie en vrienden krijgt ze vaak dezelfde reactie als ze vertelt dat ze geen kinderen wil: "Die zeggen allemaal: ja, maar wacht maar, dat komt nog wel, je wil straks echt wel." En daar baalt ze van. "Als je een ander serieus neemt in dat hij of zij kinderen wil, wil ik ook serieus genomen in dat ik geen kinderen wil."

Gevoel van verwachting

Ook in deze ervaring is Danique niet alleen, blijkt uit het onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel. Volgens de grootste groep van de deelnemers (49 procent), is kinderen krijgen nog steeds de norm. Daarbij wordt ongeveer de helft van de vrouwen zonder kind regelmatig gevraagd of er nog kinderen komen. Bij mannen is dit maar 16 procent.

De reactie die Danique krijgt - dat ze later heus wel kinderen wil - herkennen panelleden ook. 66 procent van de vrouwen zonder kinderen geeft aan dat het gevoel te hebben dat verwacht wordt dat ze kinderen krijgen, of ze nou willen of niet.

Draagmoederschap geen optie

Ook al wil ze geen kinderen, een keer zwanger zijn wil Danique wel heel graag. "Ik zou heel graag een kind willen dragen. Dat zou ik supermooi en superwaardevol vinden. Maar, even lelijk gezegd, ik wil het kind niet hebben. Dus ik ontneem mezelf de ervaring van zwanger zijn door ervoor te kiezen geen kinderen te nemen."

Draagmoederschap is voor haar namelijk geen optie, dat mag alleen als je eerder al een zwangerschap hebt doorlopen. "Dat is voor mij daarom dus geen optie, hoewel ik dat wel zou willen. Maar dat is dus niet sterk genoeg om dan maar te zeggen: oké, dan neem ik maar een kind."

Ook geen oma

Wat Danique wel jammer vindt aan het feit dat ze geen moeder wordt, is dat ze ook nooit oma gaat worden.

"Als ik straks oud ben, ga ik niemand hebben die voor mij gaat zorgen in de familielijn. Maar toch kies ik er bewust voor om mijn tijd niet te delen", zegt ze tot slot.