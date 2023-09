"Het is zonde van de investering in elektrisch vervoer", reageert Paul van Waal van BOVAG. Koop je een grote elektrische bestelbus, dan mag je daar vanaf 1 oktober alleen in rijden als je in het bezit bent van een vrachtwagenrijbewijs.

Het vrachtwagenrijbewijs, rijbewijs C, is vanaf 1 oktober nodig voor elektrische bestelbussen waarvan het gewicht en de maximale lading samen meer dan 3500 kilo is. Nu mag je daar nog in rijden met rijbewijs B. Mensen die nu al in zo'n elektrische bestelbus rijden krijgen iets langer de tijd. Zij moeten vanaf 1 januari in het bezit zijn van een vrachtwagenrijbewijs.

Vrijstelling

In 2019 besloot de overheid om een vrijstelling te geven aan bestuurders met een gewoon rijbewijs. Daardoor mochten ze rijden in een elektrische bedrijfsauto, van tussen de 3500 en 4250 kilo. Het experiment moest ervoor zorgen dat er meer elektrische bedrijfsauto's kwamen en dat daarmee de uitstoot werd teruggedrongen.

Aan die vrijstelling komt nu een eind. Er is wel een wetswijziging in de maak waardoor chauffeurs met een normaal rijbewijs ook in zware elektrische bestelbussen mogen rijden. Door de val van kabinet kan dat nog wel even duren, denkt brancheorganisatie BOVAG.

Verduurzaming

"Ik verwacht niet dat iedereen zomaar een vrachtwagenrijbewijs gaat halen", zegt Paul de Waal van BOVAG. "Ik hoor vooral van autodealers dat veel klanten hun orders annuleren. Maar als je al een elektrische bus hebt gekocht, dan zal je wel moeten. Je hebt geen keuze. De chauffeurs moeten snel een rijbewijs halen, of de bus staat simpelweg stil."

BOVAG verwacht dat de nieuwe regels de investering in elektrisch vervoer flink tegenwerken. "Je werpt ondernemers een extra belemmering op. Als ze al de ambitie hadden om over te gaan op elektrische bestelbussen, dan komt daar nu een drempel bij in de vorm van een rijbewijs. Dat is zonde."

Gewicht

Vanaf 1 oktober is een vrachtwagenrijbewijs dus verplicht voor zware elektrische bestelbussen. Voor bestelbussen op diesel en benzine verandert er (voorlopig) niets, daarbij volstaat een normaal rijbewijs. Bert van Wee, hoogleraar Transport aan de TU Delft, legt uit waarom er onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende soorten bestelbussen.

"Veel bestelwagens zijn net geen 3500 kilo op een benzine- of dieselmotor. De elektrische variant is een stuk zwaarder door de accu. Die valt net aan de verkeerde kant van de streep en wordt juridisch voor een vrachtwagen aangezien. Dan heb je dus een vrachtwagenrijbewijs nodig."

Rij-examens

Volgens het CBR is het nog niet duidelijk hoeveel mensen straks een vrachtwagenrijbewijs aanvragen. Het ligt wel voor de hand dat de aanvragen gaan toenemen.

"De landelijke reserveringstermijn ligt momenteel op 7 weken", zegt een woordvoerder van het CBR. "Hoe lang je precies moet wachten tot je examen, verschilt per regio."