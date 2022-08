Een suikertaks kan ervoor zorgen dat er minder suiker in cola komt, of dat mensen er minder van zullen kopen. Dat is voor iedereen een gezonde stap en voor Hindoestaanse Nederlanders helemaal. Zij lopen namelijk relatief meer risico op diabetes type 2.

Medisch wetenschappelijk onderzoek liet jaren geleden al zien dat van de 60-jarige Hindoestanen uit Den Haag er maar liefst 40 procent aan diabetes type 2 lijdt.

Buikomvang meten

Hoe dat komt is nog niet helemaal opgehelderd, maar zeker is wel dat een verandering van eetpatroon kan helpen het te voorkomen. Apotheker Prem Adhien, zelf Hindoestaan, staat daarom op een warme augustusdag op het Milan festival in Den Haag.

Dit is een festival met eten, drinken en muziek dat vooral wordt bezocht door de Hindoestaanse gemeenschap. Adhien meet er de buikomvang van bezoekers en geeft adviezen over gezonde voeding.

Potentieel diabeet

Adhien, die achterin de 40 is, kampte zelf ook met overgewicht. Hij zag een paar jaar geleden zijn spiegelbeeld en dacht: 'ik ben precies mijn ooms'. Die ooms hadden, net als vele anderen in Adhiens omgeving inmiddels diabetes ontwikkeld.

De apotheker wilde dat voor zichzelf zien te voorkomen. "Ik ben in 2016 teruggekomen van een vakantie in het buitenland en dacht: 'ik ben potentieel diabeet'. Ik ben toen zelf begonnen met leefstijlaanpassingen en 10 kilo afgevallen."

'Het hoort erbij'

Met zijn achtergrond als apotheker wist Adhien wat hem te doen stond. Maar niet voor iedereen is dat makkelijk te achterhalen. Bovendien is er een gevoel van lotsbestemming. "Ze hebben het idee dat diabetes erbij hoort. Zien hun oom, opa iedereen had het."

De eetcultuur binnen de Hindoestaanse gemeenschap speelt volgens Adhien een grote rol. "We eten heel veel koolhydraten, bijvoorbeeld een bord met 80 procent witte rijst, groente en aardappelen. Hindoestanen zijn vegetariër en eten dus alternatieve eiwitbronnen. Peulvruchten bijvoorbeeld, maar dat is ook een enorme stoot koolhydraten."

Eetpatroon aanpassen

Aanpassingen zijn volgens Adhien goed te maken. Hoewel dat echt wel even wennen is. "Ik ging zilvervliesrijst eten in plaats van witte rijst. De eerste week vond ik het niet te eten, maar daarna wel."

Net als met thee, ik dronk vroeger thee met drie scheppen suiker. Die suiker heb ik weggelaten. Zo heb ik langzaam verder de koolhydraten bepekt. En daarna ben ik in beweging gekomen. Niet in de sportschool, maar de trap nemen in plaats van de lift, dat soort dingen."

Bron: EenVandaag Een bezoeker op het Milan Festival laat haar buikomvang meten

In de preventiemodus

Over het Nederlandse beleid voor gezondere voeding is Adhien niet te spreken. Het staat ver van de mensen af, vindt hij. "Ik denk dat het preventiebeleid niet veel mensen raakt, mensen zappen postbus 51-achtige berichten weg, terwijl het wel belangrijk is om ze bewust te maken."

Adhien doet dat liever in kleinere kring op het Haagse Milan festival. "Bij de Milan (Hindoestaans voor 'ontmoeting') meten we en geven we advies. Voedingsadvies bijvoorbeeld en we zeggen het ook als we denken dat het goed is dat iemand contact opneemt met de huisarts. Kijk, dan kom je in de preventiemodus."

Veel frisdrank

Het feit dat er in Nederland nog altijd geen belasting op suikerhoudende frisdranken wordt geheven vindt Adhien een gemiste kans. "Hindoestanen drinken veel frisdrank. Op een feestje zie je niet een tafel met bier en wijn maar een tafel met heel veel frisdrank en wat whiskey."

Als er minder suiker in die frisdrank zou zitten, denkt Adhien, dan zou dat veel beter zijn. Internationaal onderzoek laat zien dat als er extra belasting geheven wordt op suiker en als dat aan de fabrikant wordt doorberekend, die minder suiker in de frisdrank stopt.