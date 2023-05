Al meerdere malen werd de tank dood verklaard. Een verouderd en nutteloos wapen. Nederland verkocht al haar tanks en heeft er zelf geen een meer. Maar dat was niet slim, zeggen defensiespecialisten.

Op het hoogtepunt van de koude oorlog hadden we er 960 en nu huren we er 18 van de Duitsers: tanks. Verschillende Kamerleden dringen er nu op aan dat Nederland weer zelf tanks aanschaft.

'Buren blijken minder beschaafd'

Het is jammer dat het conflict in Oekraïne nodig was om mensen de urgentie in te doen zien, zegt oud-militair en tegenwoordig Tweede Kamerlid voor het CDA Harmen Krul. "Want het is echt heel belangrijk om onze defensie op een bepaald niveau te krijgen. Dan kunnen we ons grondgebied goed beschermen."

"We dachten dat we veiliger waren, dan we waren. Ouderwets oorlogsvoering tussen naties was iets wat niet meer in beschaafde wereld gebeurde", zegt militair historicus Frederik Mertens van HCSS daarover. "Maar jammer genoeg hebben we buren die wat minder beschaafd blijken te zijn dan we hoopten."

Keert de tank weer terug in de Nederlandse landmacht? VVD CDA en CU zijn ervoor. Dus de tank staat weer midden in het politieke debat. Tien jaar nadat Nederland alle tanks voor een prikkie verkocht.

Uitgaven

De afgelopen jaren heeft de NAVO er bij zijn leden op gehamerd dat de defensie-uitgaven op peil moesten blijven, ook al voor de oorlog in Oekraïne. Nederland voldoet structureel niet aan die eisen.

Dat is nog een reden voor Krul om voor nieuwe tanks te pleiten. "De NAVO rekent erop dat wij bepaalde gevechtskrachten kunnen leveren. We hebben tanks nodig om aan die NAVO-eisen te kunnen voldoen. Niet alleen om ons eigen grondgebied te verdedigen, maar ook het NAVO-grondgebied."

Doorslaggevend

Historisch gezien zijn tanks vaak de doorslaggevende factor geweest in de strijd. Ze geven je de kracht om door linies heen te breken, in aanvallende of verdedigende zin, legt Mertens uit. "En als je dan doorgebroken bent kan je snel grote hoeveelheden terrein veroveren." Maar een tank op zichzelf is kwetsbaar en eenzaam, ze werken het best in formaties.

Daarom, zegt Mertens, hebben we eigenlijk wel 120 tanks nodig, om een beetje effectief te kunnen opereren. En dat is niet goedkoop. Een Leopard 2-tank kost op dit moment zo'n 15 miljoen euro in de aanschaf en nog eens 1,5 miljoen per jaar in onderhoud. "Ik begrijp dat militairen nu zeggen: 'Ja, nu wordt er over ons gesproken en worden er allemaal nieuwe investeringen gedaan'", zegt Krul, "terwijl er 30 jaar lang is bezuinigd. Daarom moeten we nu zorgen dat alles goed geregeld wordt voor de toekomst."