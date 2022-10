Afvalbedrijf ATM wordt niet vervolgd voor de mogelijke rol bij milieuverontreiniging die is ontstaan door de toepassing van vervuilde grond. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) besloten, bevestigt een woordvoerster tegenover EenVandaag en Trouw.

Volgens het OM kan niet worden bewezen dat het bedrijf Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) verantwoordelijk is voor de de verontreiniging van de grond. Ook heeft het OM meegewogen dat het bedrijf zijn productieproces inmiddels heeft aangepast. In de wetten en regels van de overheid zat ook veel ruimte. En dan valt ATM niet te verwijten, zegt het OM.

Milieuvervuiling

EenVandaag en Trouw onthulden vorig jaar dat het OM een strafrechtelijk onderzoek was begonnen naar ATM, nadat op diverse plaatsen in Nederland milieuvervuiling was ontstaan na toepassing van thermisch gereinigde grond (TGG). Deze grond komt uit bodemsaneringen en is gemengd met teerhoudend asfaltgranulaat. Door dit mengsel onder hoge temperaturen te verhitten breken de schadelijke stoffen, bijvoorbeeld uit minerale olie, af.

Het 'schone' eindproduct mag vervolgens als 'industriegrond' worden gebruikt onder wegen, in geluidswallen of dijken. Dat is de afgelopen jaren op tientallen plekken gebeurd.

Dijk gesaneerd

Maar bij een aantal van deze projecten werd kort na toepassing van de TGG vervuiling ontdekt. Een deel van een dijk in Bunschoten werd zelfs helemaal gesaneerd. Boeren in Zeeland willen dat dit ook gebeurt met een nieuw aangelegde dijk in de Perkpolder, waaruit eveneens verontreiniging lekt. Daarnaast laat Rijkswaterstaat onderzoeken of het gebruik van TGG bij een aantal grote infra-projecten tot milieuschade leidt.

Het OM was een strafrechtelijk onderzoek tegen ATM begonnen nadat was gebleken dat het bedrijf het waswater van de rookgasreinigingsinstallatie gebruikte om de geproduceerde TGG te koelen. Daarbij werd door het OM aangenomen dat schadelijke stoffen, zoals benzeen, die door de extreme verhitting uit de grond zouden zijn verdampt via het waswater alsnog werden toegevoegd aan het eindproduct. Maar het OM zegt dat niet te kunnen bewijzen.

Inmiddels gestopt

Ook speelt mee dat de provincie Noord-Brabant het koelen met waswater aanvankelijk had goedgekeurd. "Daarnaast spreekt in het voordeel van ATM dat ze hun proces toch hebben aangepast", zegt een woordvoerster van het OM.

En uit een vorig jaar verschenen onderzoek van het RIVM blijkt dat de wettelijke regels rond TGG tekortschieten. Zo zijn veel normen gebaseerd op 'gewone' grond, terwijl TGG andere eigenschappen heeft waardoor stoffen zich bijvoorbeeld sneller verspreiden. Dat valt ATM niet aan te rekenen, aldus het OM.