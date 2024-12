Nog voor de verkoop morgen officieel van start gaat, blijkt dat ook dit jaar een flink deel van het consumentenvuurwerk niet door de veiligheidstest is gekomen. Het percentage dat de inspectie heeft afgekeurd is vergeleken met vorig jaar zelfs verdubbeld.

Uit het jaarlijkse onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat 40,9 procent procent van het geteste consumentenvuurwerk uit de categorie F2 (grondbloemen en sierpotten) onveilig is. Nog eens 12,7 procent is van onvoldoende kwaliteit, maar goed genoeg om te verkopen.

Weigerend vuurwerk

"De bijzonder hoge afkeur dit jaar baart ons echt zorgen", zegt voorzitter Reinder Auwema van de vakgroep vuurwerk bij de ILT. "Maar veel erger is dat de kwaliteit van het vuurwerk ook van brancheleden te wensen over laat en dat we hier geen verbetering in zien." Het afgekeurde vuurwerk mag niet meer worden verkocht en moet door de importeurs worden vernietigd.

"Op veiligheid en kwaliteit bezuinigen om de winstmarges te vergroten, is calculerend gedrag en levert onnodige risico's op voor de consument", vind Auwema, die benadrukt dat de Nederlandse vuurwerkbanche genoeg 'kennis en kunde' in huis heeft om ervoor te zorgen dat het vuurwerk wél veilig is. Hij verwacht dan ook dat de sector lessen trekt.

CE-keurmerk voldoet niet

De ILT wijst er ook nog eens op dat het afgekeurde vuurwerk een CE-keurmerk heeft. Dit kwaliteitslabel wordt in productieland China verstrekt en geeft aan dat het voldoet aan de Europese eisen. Nu opnieuw blijkt dat het vuurwerk alleen op papier aan de eisen voldoet, vindt de Inspectie dat een deel van de veiligheidstests voortaan in de Europese Unie moet plaatsvinden.

Er zijn namelijk verschillende redenen waarom het vuurwerk is afgekeurd. Zo vielen producten soms makkelijk of kwamen er brandende delen naar beneden buiten de vastgestelde veiligheidscirkel van 8 meter. Ook ging vuurwerk niet af zoals het hoort, Auwema adviseert consumenten daarom: "Vuurwerk dat weigert moet je na geruime tijd in een bak met water doen en de volgende dag weggooien."

Meerderheid wil vuurwerkverbod

Uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel bleek eerder deze week dat een ruime meerderheid voorstander is van een vuurwerkverbod. Twee derde (64 procent) is voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk, dus zowel op de verkoop als het afsteken ervan. De steun hiervoor is gelijk gebleven sinds het tijdelijke verbod dat in het eerste coronajaar 2020 werd ingevoerd.

Ondanks dat er strengere vuurwerkregels zijn ingevoerd blijft het aantal vuurwerkslachtoffers nog steeds hoog. Spoedeisende Hulp-afdelingen in ziekenhuizen en huisartsenposten zagen de laatste jaren gemiddeld zo'n duizend vuurwerkslachtoffers per jaar. Afgelopen jaarwisseling vielen twee doden door vuurwerk.

Veel oogletsel

Van de vuurwerkslachtoffers die vorig jaar tijdens Oud en Nieuw op de Spoedeisende Hulp binnenkwamen raakte ongeveer 20 procent gewond door legaal vuurwerk. Illegaal vuurwerk was in 29 procent van de gevallen de boosdoener. Van alle slachtoffers had een derde verwondingen aan de ogen.

De verkoop van consumentenvuurwerk start morgen, zaterdag 28 december. Daarna mag er nog op maandag 30 december en dinsdag 31 december worden verkocht. Het vuurwerk mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur worden afgestoken.