Wat is marktmanipulatie en handel met voorkennis? 'Advies' Donald Trump om aandelen te kopen roept vragen op

Eerdere voorbeelden

Zo speelde vorig jaar april de zaak rond Alex Kroes, de technisch directeur van voetbalclub Ajax. "Hij zou aandelen in Ajax gekocht hebben, vlak voordat hij benoemd zou worden tot algemeen directeur. Nadat dit bekend werd, werd hij door de Raad van Commissarissen geschorst. De zaak is nog niet voor de rechter gekomen en voor zover publiekelijk bekend heeft de toezichthouder ook nog geen uitspraak gedaan. Maar in de media is de zaak wel breed uitgemeten", weet Pijls.

"Ook was er de zaak over Richard Homburg, directeur van Homburg Invest", noemt hij als ander voorbeeld. "Hij deed in 2009 uitlatingen in de media die misleidend waren voor beleggers. Uiteindelijk kreeg Homburg een boete en die hield tot aan de hoogste rechter stand. Dit is een van de bekendste Nederlandse uitspraken over marktmanipulatie in de vorm van het verspreiden van misleidende informatie."

Moeilijk te bewijzen

Verder zijn er in Nederland tot nu toe maar weinig rechtszaken geweest vanwege marktmisbruik, weet de hoogleraar. "Dat zal er ook mee te maken hebben dat het moeilijk te bewijzen is. We hebben serieuze wetgeving en een serieuze toezichthouder, maar het bewijs rondkrijgen is moeilijk."

Knook van toezichthouder AFM bevestigt dit. Zijn team zoekt daarvoor naar opvallende bewegingen op de financiële markten. "We onderzoeken dan bijvoorbeeld of een partij of een persoon mogelijk in het bezit was van niet-publieke informatie. Maar dat is best moeilijk om aan te tonen."