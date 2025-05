Waar ligt de ethische grens van gentherapie?

Sabine Fuchs is hoogleraar metabole ziekten en werkzaam bij het UMC Utrecht. Guido de Wert is hoogleraar biomedische ethiek aan Maastricht University. Zij beantwoorden jullie vragen.

1. Wat is gentherapie?

Gentherapie staat bekend als een medische behandeling die het DNA kan aanpassen. Volgens hoogleraar biomedische ethiek Guido de Wert, is het belangrijk om te weten dat er verschillende termen worden gebruikt voor gentherapie. "In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen genetische therapie en genetische modificatie. Vroeger noemden we die laatste genetische manipulatie."

Vanwege de negatieve toon werd het woord manipulatie veranderd naar modificatie, vertelt De Wert. "Genetische modificatie is bedoeld voor een medisch-therapeutisch doeleinde. Het is een toepassing om medische problemen te behandelen of zelfs te voorkomen."

2. Wat doet gentherapie?

"Wat we bij gentherapie doen, is het geven van een gezond gen aan een zieke cel, legt hoogleraar metabole ziekten Sabine Fuchs uit. "De zieke cel heeft een foutje in het DNA en blijft dat houden, maar de cel krijgt ook een gezond gen. Dat staat niet onder de 'normale' controle van het lichaam. Gentherapie is een manier om ervoor te zorgen dat de zieke cel weer gaat werken. Al betekent dat niet dat de cel is genezen."

De genetische techniek die de Amerikanen bij de zieke baby hebben toegepast, is een andere vorm van gentherapie: genetische modificatie, gaat Fuchs verder. "Die is gebaseerd op de CRISPR-CAS-techniek. Dat is een manier om op een hele precieze plek in het DNA te knippen. Zo kun je in het DNA het foutje in het gen wegknippen en daarmee het gen repareren en de ziekte herstellen."

De CRISPR-CAS-techniek was in het begin nog veel te slordig, weet Fuchs. "Bij het toepassen van deze techniek ontstaan er veel foutjes in het DNA, waardoor je eerder een gen uitschakelt dan repareert", vertelt ze. "Maar bij de nieuwste technieken kun je het DNA heel voorzichtig openen en zo een foutje herstellen. Dus daarmee maak je een zieke cel weer gezond."

Doe je dit in alle cellen, dan kun je iemand volledig genezen, vertelt Fuchs. "Maar alle cellen bereiken in het lichaam is lastig. De lever is relatief makkelijk te bereiken, dus daarom hebben de Amerikanen gekozen voor een leverziekte, zoals de baby had."