Wat als je kind een dodelijk ongeluk veroorzaakt, zoals in Zeeland? Voor familie van daders is weinig hulp

Bij het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde kwamen donderdag de directeur van een basisschool en drie leerlingen uit groep 8 om. Drie andere kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Gisteren werd bekend dat de 19-jarige automobilist wordt verdacht van dood door schuld.

Familie van de dader

Een kleine week na het drama is Zeeland nog altijd gehuld in diepe rouw. Om hun steun te betuigen liepen zondagavond duizenden mensen mee in een tocht, die eindigde met 2 minuten stilte bij de basisschool van de slachtoffers. Het is een zware tijd voor alle nabestaanden.

Maar ook voor familieleden van de verdachte, die nog altijd vastzit, is het zwaar. Dat zij zich in een onwerkelijke situatie bevinden kan Marion van de Laar - zelf ex-gedetineerde - als geen ander bevestigen. Zij werkt bij Stichting Bonjo, een belangenvereniging voor (ex-)gedetineerden.

'Grote impact'

Van der Laat weet uit eigen ervaring wat er op een familie afkomt als een naaste vast komt te zitten. "Er is geen structurele opvang en alleen al het feit dat iemand wordt meegenomen door de politie om te worden ondervraagd, heeft natuurlijk al grote impact."