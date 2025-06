Wanneer mag je plasma doneren en waarin verschilt dat van bloed? Jullie vragen beantwoord

6. Wat kunnen de bijwerkingen zijn van doneren?

Van Hasselt: "Het vervangen van plasma, dus vooral water met eiwitten, is voor je lichaam minder werk dan het vervangen van bloedcellen. Daarom heb je na het doneren in principe minder last van vermoeidheid. Bij volbloeddonatie wordt geadviseerd om niet intensief te bewegen of te sporten, terwijl dat bij plasmadoneren alweer sneller kan."

Van den Hurk bevestigt dit: "Natuurlijk kan het gebeuren dat iemand toch duizelig is of flauwvalt. Plasmadonors die heel vaak doneren, moeten toch ook rekening houden met een dalend bloedijzer. Hoewel ze plasma doneren, geven ze ook iets aan bloed af voor de testbuisjes en blijft elke donatie wel iets aan rode bloedcellen achter in de afname-apparatuur. Daar voegt ze aan toe dat je ook bij plasmadonatie veel vocht en eiwitten verliest, en dat de langetermijneffecten daarvan nog niet echt bekend zijn."

"Ook kunnen de gehaltes afweereiwitten hard naar beneden gaan als mensen heel veel doneren. In Nederland mag je gelukkig maar 26 keer per jaar doneren. Maar in Amerika mag het 104 keer per jaar, dat is echt enorm. Mogelijk kunnen die lage eiwitgehaltes door zo veel doneren ertoe leiden dat je sneller ziek wordt. We kennen die gezondheidsrisico's nog niet goed, maar het is wel een van de redenen waarom we in Europa proberen meer onafhankelijk te worden van het plasma dat in Amerika wordt ingezameld."

"Daarbij speelt mee dat Amerikaanse donoren worden betaald voor hun donaties. Dat kan wrijving geven als iemand afhankelijk is van die inkomsten, maar om een gezondheidsrisico eigenlijk niet zou moeten doneren.''

7. Vroeger kon je bloed doneren in je eigen stad of dorp, waarom nu centraal?

"Sanquin houdt de eigen broek op en krijgt geen subsidies van de overheid, dus moeten we goed kijken naar de efficiëntie van de inzameling", vertelt Van Hasselt.

"Het duurt langer om een donatie van plasma af te ronden, in vergelijking met volbloed. Ook heb je er specialere apparatuur voor nodig, en grotere ruimtes zodat je in dezelfde tijd net zo veel mensen kunt ontvangen als bij volbloeddonaties. Het is daarom alleen efficiënt om dit in te richten als er voldoende mensen in de directe omgeving zijn die naar de locatie toe kunnen komen. Het blijkt dat mensen tot 25 minuten reizen acceptabel vinden."

"Als je dan de rekensom maakt, is het efficiënter om grotere centra in dichterbevolkte gebieden te hebben. We hebben nog steeds een mobiele bloedbank, een bus die rondrijdt. Maar in de afgelopen jaren zijn zeker vijftien locaties in dunnerbevolkte gebieden gesloten. Er zijn nu nog zo'n vijftig centrale locaties over, en veertig mobiele bloedbanken."