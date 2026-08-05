Naast de zonnebril en genoeg water drinken, is zonnebrandcrème ook een van de gezondheidsadviezen voor op een hete zomerdag. 'Maar als het zo belangrijk is voor de gezondheid, waarom is zonnebrand dan zo duur?', vroeg iemand via de chat.

'Waarom is zonnebrandcrème zo duur en de fles zo klein?': hoe dat zit

'Waarom is het duurder dan in andere landen?', 'Waarom zit het in zulke kleine verpakkingen?' en 'Waarom zit er ook nog zoveel verschil tussen merken en factoren?', zijn een paar vragen die we binnenkregen over de verkoop van zonnebrandcrème. Retaildeskundige Paul Moers weet hoe het zit. Twee keer zo duur "Zonnebrand is in Nederland inderdaad duurder dan in andere landen", vertelt Moers. Waar een flesje van 200 milliliter hier richting de 30 euro gaat, is het product bij onze oosterburen in Duitsland voor ongeveer de helft te verkrijgen. Ook in vergelijking met andere Europese landen is Nederland vaak duurder. "In Nederland kennen we een aanbiedingscultuur", stelt Moers. "De prijs voor zonnebrand is hier standaard hoog en tijdens een aanbieding is het wat lager. Dat is slim, want de consument denkt een goede deal te hebben als hij bijvoorbeeld één flesje koopt en er één gratis krijgt. Maar dat is in onze buurlanden eigenlijk juist de standaardprijs."

Must-have-product Dit soort aanbiedingen zien we ook voor tandpasta en shampoo, vertelt de expert. Hij zegt dat verkopers juist inspelen op het feit dat we deze producten écht nodig hebben. "Zonnebrandcrème is een must-have-product", vertelt Moers. "Als je bijvoorbeeld naar het strand wilt, maar geen zonnebrand hebt, moet je het product wel kopen, want anders verbrand je." Verkopers weten dat en maken daar misbruik van. "Ze kunnen hoger zitten qua prijs dan bij andere producten, omdat de bereidheid van consumenten om te betalen hoger ligt." Een truc of praktisch? Maar het product is niet alleen duur, de flesjes zijn vaak ook klein. 'Hoe zit dat?', werd er gevraagd. "Ook dat is een truc", antwoordt Moers. "Als jij een kleiner flesje van 6 euro ziet, wil je dat betalen als consument, terwijl als je een fles met twee keer zoveel inhoud voor 12 euro ziet, je dat duur vindt en het misschien niet koopt."

Naar het strand wil je ook niet al te veel meenemen, dus dan is een klein flesje gewoon handig. retaildeskundige Paul Moers over het formaat van zonnebrandcrème

"De drempel voor het kopen van het product wordt verlaagd door kleinere flesjes", legt de retaildeskundige uit. Maar het formaat heeft ergens ook praktische redenen. "Mensen hebben geen zin om te lopen zeulen met enorme flessen. Naar het strand wil je ook niet al te veel meenemen, dus dan is een klein flesje gewoon handig." A-merk en huismerk Om te besparen op de kleine en voor sommigen dure flesjes, geeft Moers verder als tip om tijdig in te slaan. "Als je het al in huis hebt, word je op een warme dag niet gedwongen akkoord te gaan met de hoge prijs in de winkel. Het scheelt echt veel als je zonnebrand koopt tijdens aanbiedingen." Wel is het belangrijk om goed te letten op de verschillen tussen A-merken en huismerken. Sommige zijn 30 tot 50 procent goedkoper, maar Moers twijfelt of je altijd voor de goedkoopste optie moet gaan: "Er is ook verschil in kwaliteit. Sommige crèmes plakken of trekken langzamer in. Er zijn genoeg testjes om de kwaliteit te beoordelen, dus voor je iets koopt, zou ik je er zeker even in verdiepen."