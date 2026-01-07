Waarom India zich op de vlakte houdt na de Amerikaanse aanval op Venezuela

In de chat vroegen veel mensen zich af hoe India zou reageren op de aanval van de VS op Venezuela en de gevangenneming van president Nicolás Maduro. Er is ondertussen een officiële reactie, maar het is nogal 'vaagjes', zegt Stolte, die hoofddocent is aan de Universiteit Leiden. "Ze maken zich wel zorgen over de situatie, maar veroordelen of steunen de actie ook niet."

'Balanceeract'

De reactie is een 'balanceeract', volgens de onderzoeker, waarmee ze vooral de VS niet tegen zich in het harnas proberen te krijgen. "Ze houden zich op de vlakte vanwege de grote belangen. Ze kiezen heel neutrale woorden zoals 'ontwikkelingen' in plaats van 'aanval' of 'ontvoering'", ziet Stolte.

Ondanks dat het statement dus wat matjes lijkt, vindt Stolte het een opvallende reactie. "India roept meestal na dit soort incidenten vaak op tot het respecteren van soevereiniteit, maar dat doen ze nu ook niet."

Teleurgesteld in het internationale systeem

Niet alleen de angst voor en vriendschap met de VS is de reden voor de terughoudendheid. India heeft ook steeds minder vertrouwen in de VN.

"India is teleurgesteld geraakt in de Verenigde Naties", weet Stolte. "Ze willen al meer dan 70 jaar hervormingen, maar er komt maar geen verandering, tot teleurstelling van het land."