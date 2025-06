Waarom hebben India en Pakistan zoveel moeite om dit op te lossen? En andere vragen over het conflict in Kasjmir beantwoord

Pakistan bestond vroeger uit West-Pakistan en Oost-Pakistan, gaat hij verder. "Bangladesh was Oost-Pakistan. Dat is later een onafhankelijk land geworden." In 1947 trokken veel hindoes weg uit Pakistan naar India, en veel moslims gingen juist van India naar Pakistan en Bangladesh.

"Die volksverhuizing van miljoenen mensen heeft geleid tot een enorme clash, moorden en honderdduizenden slachtoffers. Een enorme wond waar India en Pakistan mee leven", vertelt Knoope.

Volgens de terrorisme-expert is hiermee het jarenlange conflict nog niet helemaal uitgelegd. "Elk deel van India moest op dat moment beslissen of ze liever bij India of Pakistan hoorden. India kende toen verschillende rijken, waar lokale machthebbers nog de baas waren. Toen is door de leider van Kajhmir besloten om zich aan te sluiten bij India, terwijl de meerderheid van de bevolking in Kasjmir eigenlijk moslim is."

"De leider had de hulp nodig van de nieuwe Indiase regering, omdat er een opstand was in Kasjmir", legt hij uit. "Toen heeft hij zich aangesloten bij India om die assistentie uit India te kunnen krijgen. Dat was dus tegen de wil van de bevolking, in zekere zin. Dat is na 1947 dus nooit opgelost."