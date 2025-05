Waarom conflict tussen India en Pakistan ook gevolgen voor Nederland heeft: 'Wil een strategische partner worden'

Defensie en economie

Die stabiliteit is nodig, nu de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten in een rap tempo aan het verslechteren is. Europa moet op zoek naar een nieuwe stabiele geopolitieke partner, en hoopt die binnen een jaar te vinden, legt de analist uit.

"De Europese Unie ziet een belangrijke partner in India. Op militair vlak, omdat India aan de Indische Oceaan ligt. En vanuit die plek heb je toezicht op al de handelsstromen tussen Oost en West. Europa wil die veilig stellen." Ook is India een groeiende economie met een grote markt, die als democratisch land relatief gezien dezelfde normen en waarden deelt, zegt Lachmipersad.

Nieuw hoofdstuk

"Daarom is de Europese Commissie op 27 en 28 februari 2025 ook naar India geweest. Dat was eigenlijk om een sterk signaal af te geven", legt hij uit over de band die Europa met India probeert op te bouwen.

"En het signaal was: in het verleden hadden we misschien wat problemen in onze onderlinge relatie, maar laten we dat hoofdstuk afsluiten en een nieuwe openen."