Na aanslag Kasjmir wordt roep in India en Pakistan luider om wraak te nemen op elkaar: 'Zou best oorlog kunnen worden'

India beschuldigt Pakistan van de aanval door een militante beweging in de regio Kasjmir van vorige week, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. De minister ontkent in een video op X dat Pakistan daar iets mee te maken had. Volgens terrorisme-expert Peter Knoope zou het best kunnen dat India wraak neemt. "Het zou me niet verbazen als dat gaat gebeuren."

Ver verleden

Knoope vertelt dat de spanningen tussen de landen al ontstonden in 1947, het jaar dat Pakistan onafhankelijk werd. "Het was natuurlijk één land onder Brits bestuur. Daar hoorden Pakistan, Bangladesh en India bij. Toen het onafhankelijk werd is dat gescheiden in Pakistan, waar Bangladesh destijds bij hoorde maar later van afgescheiden is, en India. En dat is gescheiden langs religieuze lijnen, dus de moslims in Pakistan en Bangladesh, en de hindoes in India."

Nu gaat het dus om de regio Kasjmir. Maar ook de spanning rondom dat gebied heeft een ver verleden. "Het is een claim van beide landen dat het gebied tot India dan wel Pakistan behoort. Maar ook dat is al bijna 80 jaar gaande. 'Unfinished business' dat blijft doormodderen."

Herhaling van zetten

Een zogenoemde wraakactie van India is volgens Knoope niet de beste manier om terrorisme te bestrijden. "En dat aspect is interessant omdat we voortdurend een herhaling zien van, als ik het zo mag noemen, inadequate reacties op terroristische aanslagen. We zien steeds weer herhaling van zetten en dat heeft te maken met de druk vanuit een bevolking om op een bepaalde manier de revanche, de wraak, te regelen."

"Dat hebben we bijvoorbeeld gezien na 9/11 en na de Hamas-aanslagen. En dan kom je in een 'escalatiemodel' waarbij het probleem alleen maar groter wordt." Een nieuwe oorlog op het wereldtoneel ziet Knoope dan wel degelijk als een mogelijkheid. "Als je inderdaad in dat 'escalatiemodel' terechtkomt, kan dat gebeuren."