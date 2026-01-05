Dit is het 200 jaar oude verhaal waarmee president Donald Trump Amerikaanse aanval op Venezuela goedpraat

De zogenoemde 'Monroe-doctrine' is vernoemd naar James Monroe, president van de Verenigde Staten in de 19de eeuw. "Hij zei in 1823 in een toespraak dat het hele Westelijk Halfrond de 'achtertuin' van de Verenigde Staten is", legt Amerika-verslaggever Merijn de Waal van NRC uit.

Niet Europeaanse, maar Amerikaanse invloed

"Dat had te maken met landen in Latijns-Amerika en de Cariben, die zich losmaakten van hun koloniale heerser", gaat hij verder.

"Zij (de VS, red.) wilden bijvoorbeeld niet dat wanneer een land als Haïti los kwam van Frankrijk, dat daarna bijvoorbeeld Engeland er zou gaan heersen. Dat moest onder Amerikaanse invloed komen, niet Europese." Donald Trump denkt daar nu op dezelfde manier over.

Veiligheidsstrategie

Het is niet voor het eerst dat Trump dit verhaal houdt, vertelt De Waal. "We hebben hem bijvoorbeeld eerder al half grappend horen zeggen dat Canada wel de 51ste staat van Amerika kan worden."

De Monroe-doctrine wordt ook letterlijk genoemd in de Amerikaanse Veiligheidsstrategie die in december werd gepubliceerd door het Witte Huis. Daarin wordt gesproken over het 'herstellen van de Amerikaanse dominantie op het westelijk halfrond' en het 'beschermen van de toegang tot belangrijke gebieden in de regio.'