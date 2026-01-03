Spanningen tussen Venezuela en VS bereiken hoogtepunt door gevangenname Maduro: 'Dichtbij een democratische transitie'

De VS heeft vanochtend aanvallen uitgevoerd op verschillende doelen in Venezuela. De Amerikaanse president Trump claimde in de loop van de ochtend dat zijn land de Venezolaanse president Maduro heeft opgepakt en het land uit heeft gebracht. Al tijdens Trumps eerste presidentstermijn werd Maduro aangeklaagd voor het ondersteunen van narcoterrorisme. Brigitte Moreno ontvluchtte het regime van Maduro in 2016 en kwam naar Nederland. Ze houdt de situatie met spanning in de gaten.

'Nu eindelijk vrij'

Ze was in shock toen ze het nieuws hoorde. "Wij dachten zo vaak we zo close waren om vrij te zijn en zelfs bij de vorige verkiezingen dachten we 'we zijn nu eindelijk vrij', hij gaat de uitslag respecteren." Maar niets was minder waar, want dat gebeurde niet. "Daarom weet je op een gegeven moment niet of je iets kan vieren en of het echt het einde is van een dictatuur. Ik denk dat wij moeten nog moeten beseffen dat het nu echt gebeurd is."

Brigitte is vooral blij dat er een einde is gekomen aan het regime. "We zijn blij omdat het einde van deze verschrikkelijke nachtmerrie nu wel heel dichtbij is. We zien nu uiteindelijk licht aan het eind van de tunnel en ja dat klinkt heel raar, maar het is denk dezelfde wat Europa voelde toen ze bevrijd werden van de nazi's. Toen waren ze natuurlijk ook blij toen Amerika en Canada binnenkwamen. En dat is wat wij nu ook voelen."

900 politieke gevangenen

Maar het probleem is nog steeds dat er nog heel veel onzekerheid is voor de mensen buiten Venezuela, maar ook voor de mensen die nog in Venezuela zelf wonen, vertelt Brigitte. Zij maakt zich daar zorgen over. "Ik begrijp dat mensen het heftig vinden dat een ander land Venezuela binnenvalt om een president mee te nemen, maar hij ís geen president."

"Dit is iets waar wij al zo lang om hebben gevraagd, dat er eindelijk iets gedaan werd. Er werden én worden mensenrechten geschonden en daarnaast zijn er op dit moment 900 politieke gevangenen in Venezuela."