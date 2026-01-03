Spanningen tussen Venezuela en VS bereiken hoogtepunt door gevangenname Maduro: 'Dichtbij een democratische transitie'
De wereld houdt zijn adem in na de Amerikaanse aanval in Venezuela. De militaire operatie en het gevangennemen van president Maduro, zorgt voor woede en angst voor verdere escalatie. Maar voor veel Venezolanen voelt het als gerechtigheid.
De VS heeft vanochtend aanvallen uitgevoerd op verschillende doelen in Venezuela. De Amerikaanse president Trump claimde in de loop van de ochtend dat zijn land de Venezolaanse president Maduro heeft opgepakt en het land uit heeft gebracht. Al tijdens Trumps eerste presidentstermijn werd Maduro aangeklaagd voor het ondersteunen van narcoterrorisme. Brigitte Moreno ontvluchtte het regime van Maduro in 2016 en kwam naar Nederland. Ze houdt de situatie met spanning in de gaten.
'Nu eindelijk vrij'
Ze was in shock toen ze het nieuws hoorde. "Wij dachten zo vaak we zo close waren om vrij te zijn en zelfs bij de vorige verkiezingen dachten we 'we zijn nu eindelijk vrij', hij gaat de uitslag respecteren." Maar niets was minder waar, want dat gebeurde niet. "Daarom weet je op een gegeven moment niet of je iets kan vieren en of het echt het einde is van een dictatuur. Ik denk dat wij moeten nog moeten beseffen dat het nu echt gebeurd is."
Brigitte is vooral blij dat er een einde is gekomen aan het regime. "We zijn blij omdat het einde van deze verschrikkelijke nachtmerrie nu wel heel dichtbij is. We zien nu uiteindelijk licht aan het eind van de tunnel en ja dat klinkt heel raar, maar het is denk dezelfde wat Europa voelde toen ze bevrijd werden van de nazi's. Toen waren ze natuurlijk ook blij toen Amerika en Canada binnenkwamen. En dat is wat wij nu ook voelen."
900 politieke gevangenen
Maar het probleem is nog steeds dat er nog heel veel onzekerheid is voor de mensen buiten Venezuela, maar ook voor de mensen die nog in Venezuela zelf wonen, vertelt Brigitte. Zij maakt zich daar zorgen over. "Ik begrijp dat mensen het heftig vinden dat een ander land Venezuela binnenvalt om een president mee te nemen, maar hij ís geen president."
"Dit is iets waar wij al zo lang om hebben gevraagd, dat er eindelijk iets gedaan werd. Er werden én worden mensenrechten geschonden en daarnaast zijn er op dit moment 900 politieke gevangenen in Venezuela."
Bang voor regime
Meer dan 90 procent van het volk is tegen Maduro, dus hij is niet onze president", vertelt Brigitte verder. "Als je iets deelt of als je accounts volgt waar informatie wordt gedeeld tegen de regering, dan kan je zo gevangen worden genomen. Dus Venezolanen in Venezuela zijn ook nog eens heel bang voor wat het regime zou kunnen doen."
"Heel veel mensen worden op dit moment gemarteld in Venezuela. Er werd ook gezegd dat als Amerika binnen zou vallen, het eigenlijk veel erger zal worden, dus daar ben ik wel bang voor. Maar ik ben heel blij dat Amerika Maduro uiteindelijk heeft meegenomen."
'Geen legitieme actie'
Maar is het überhaupt mogelijk dat een staatshoofd een ander staatshoofd ontvoert? Volgens Amerika-expert Liam Klein is het antwoord heel simpel. "Nee, het internationaal recht is hier helder over."
"Als je als land eenzijdig - dus zelf - met het argument aankomt: 'dit staatshoofd staat aan het hoofd van het kartel en daarom ontvoeren we deze persoon' dan is dat eigenlijk geen rechtvaardige aanleiding voor zo'n actie", vertelt Klein verder. "Dus ik denk dat internationaal recht zou zeggen nee, dit was geen legitieme actie volgens het internationaal recht. En de Trump regering vindt eigenlijk dat het internationale recht het handelen van de staat zoals de VS niet mag beknotten."
Een regimewissel en oliebelangen
Maar Trump zou verschillende belangen hebben om deze actie uit te voeren, zegt Klein. "Ten eerste hebben de bondgenoten van Trump, aangegeven dat ze een regimewissel willen in Venezuela en dat betekent dus dat ze Maduro weg willen hebben om een andere, legitimere regeringsleider daarvoor in de plaats te willen stellen."
Ook spelen oliebelangen een rol, want er zijn de afgelopen weken ook olietankers in beslag genomen. "Dat is ook een motief wat hier doorheen speelt.
Veilig stellen
Daarnaast is deze actie volgens Klein ook bedoeld om vijanden van Amerika - zoals China - tegen te gaan. "Dat is deel van het 'invloedssfeer denken'. China koopt namelijk een hoop van de olie op uit Venezuela. Rusland helpt bijvoorbeeld al heel lang bij het opstellen van de olie-installaties. En ook Iran koopt goud op voordat het Venezuela in wordt gesmokkeld."
"Alle traditionele vijanden of tegenstanders van de Trump regering, die hebben op de een of andere manier banden met Venezuela. En dat maakt het extra belangrijk om dit land veilig te stellen volgens Trump", legt de Amerika-expert uit.
'Nu veel hoop'
Er zijn volgens Klein nu verschillende scenario's mogelijk voor Venezuela. "We kunnen een snelle machtswissel krijgen of het zou kunnen dat in Venezuela zelf nu kopstukken van het regime toch nu de macht gaan grijpen." Maduro leunde al op bepaalde generaals en die kunnen nu ook het land willen leiden. Of ze gaan tegen elkaar strijden en er is niet één duidelijke leider."
"Dan kun je een hele chaotische situatie krijgen, waarin de verschillende machtsgroepen tegenover elkaar staan. Met andere woorden: we weten simpelweg niet hoe deze situatie zich zal ontvouwen", vertelt Klein. Maar bij Birgitte overheerst nu vooral blijheid, maar ook bezorgdheid. "Het is allemaal een beetje dubbel. Na 25 jaar zijn we nu heel dichtbij een democratische transitie. En dat is wat we willen, wij hebben nu veel hoop."