Komt uit Venezuela een nog grotere vluchtelingenstroom? Mogelijk 4 miljoen mensen kunnen het land nog verlaten
De spanningen tussen Venezuela en de Verenigde Staten blijven oplopen. Al jaren ontvluchten veel mensen het land. Dat merken ze op de ABC-eilanden, maar ook in de EU komen inmiddels de meeste asielaanvragen van Venezolanen.
Wat betekenen de huidige spanningen voor die vluchtelingenstroom? Een Amerikaanse denktank rekende uit dat bij niks doen nog een half miljoen tot een miljoen mensen het land zullen ontvluchten, maar bij langdurige Amerikaans ingrijpen of een burgeroorlog kan dat zelfs stijgen tot 4 miljoen.