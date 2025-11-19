Raken de spanningen tussen Amerika en Venezuela ook ons koninkrijk? 'Gebeurt vlak bij Aruba, Bonaire en Curaçao'

President Trump zegt publiekelijk dat hij van de Venezolaanse leider Maduro af wil. Het schip is een vliegdekschip waar tientallen vliegtuigen mee worden vervoerd en waar de voertuigen op kunnen landen, en telt 4000 matrozen. Het is de vraag of de spanningen tussen de VS en Venezuela vlakbij de eilanden , Aruba, Bonaire en Curaçao daarmee ook Nederland raken.

Nauwe banden

Vanaf het strand op haar thuiseiland Aruba kan journalist Melissa Stamper op een goede dag Venezuela zien liggen. De banden met het buurland zijn nauw. "Mensen hebben familiebanden, vrienden daar. We krijgen ons fruit en groente uit Venezuela. Dat maakt het heel tastbaar."

Toch is de oplopende spanning tussen Venezuela en de VS niet hét gespreksonderwerp op het eiland. "Nederland gaat over de buitenlandse betrekkingen. Dus daar kunnen wij geen invloed op hebben." Stamper heeft vragen gesteld aan Defensie in Nederland, maar zij antwoorden dat er geen directe dreiging is. "Het is voor Nederland een beetje een ver-van-mijn-bed-show." Ook lokale politici op het eiland spreken er niet over. "Maar het sluimert wel een beetje in de gesprekken hier. Zeker sinds de aankomst van dat vliegdekschip."

Wat gaat het betekenen?

Zowel Aruba als Curaçao hebben samenwerkingsverbanden met de Verenigde Staten. De Amerikanen mogen de luchthavens van die landen gebruiken voor drugscontrole- en bestrijding.

"Dan vraag je je toch af", zegt Stamper, "met de operatie die nu gelanceerd is, zullen ze die dan inzetten? En wat betekent dat dan voor de eilanden? Krijg je dan te maken met militaire escalaties hier?"