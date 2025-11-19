Raken de spanningen tussen Amerika en Venezuela ook ons koninkrijk? 'Gebeurt vlak bij Aruba, Bonaire en Curaçao'
Waar is Amerika mee bezig, zo vlak bij de kust van Aruba en Curaçao? Het grootste oorlogsschip uit de Amerikaanse vloot meert deze week af voor de kust van Venezuela. Het is de zoveelste Amerikaanse provocatie richting het olierijke land in Zuid-Amerika.
President Trump zegt publiekelijk dat hij van de Venezolaanse leider Maduro af wil. Het schip is een vliegdekschip waar tientallen vliegtuigen mee worden vervoerd en waar de voertuigen op kunnen landen, en telt 4000 matrozen. Het is de vraag of de spanningen tussen de VS en Venezuela vlakbij de eilanden , Aruba, Bonaire en Curaçao daarmee ook Nederland raken.
Nauwe banden
Vanaf het strand op haar thuiseiland Aruba kan journalist Melissa Stamper op een goede dag Venezuela zien liggen. De banden met het buurland zijn nauw. "Mensen hebben familiebanden, vrienden daar. We krijgen ons fruit en groente uit Venezuela. Dat maakt het heel tastbaar."
Toch is de oplopende spanning tussen Venezuela en de VS niet hét gespreksonderwerp op het eiland. "Nederland gaat over de buitenlandse betrekkingen. Dus daar kunnen wij geen invloed op hebben." Stamper heeft vragen gesteld aan Defensie in Nederland, maar zij antwoorden dat er geen directe dreiging is. "Het is voor Nederland een beetje een ver-van-mijn-bed-show." Ook lokale politici op het eiland spreken er niet over. "Maar het sluimert wel een beetje in de gesprekken hier. Zeker sinds de aankomst van dat vliegdekschip."
Wat gaat het betekenen?
Zowel Aruba als Curaçao hebben samenwerkingsverbanden met de Verenigde Staten. De Amerikanen mogen de luchthavens van die landen gebruiken voor drugscontrole- en bestrijding.
"Dan vraag je je toch af", zegt Stamper, "met de operatie die nu gelanceerd is, zullen ze die dan inzetten? En wat betekent dat dan voor de eilanden? Krijg je dan te maken met militaire escalaties hier?"
De dubbele agenda van Trump
Volgens de Amerikanen is het ze officieel inderdaad te doen om de strijd tegen drugs. Maar volgens Amerika-verslaggever Tom van 't Einde speelt er meer. "De drug fentanyl waar president Trump zich vooral zorgen over maakt wordt geproduceerd in Mexico met ingrediënten uit China en komt helemaal niet uit Venezuela."
Trump stoort zich al langer aan Maduro en ziet nu een mogelijkheid om van de Venezolaanse leider af te komen, legt Van 't Einde uit.
Migratie en olievoorraad
"Je moet je voorstellen dat er de afgelopen jaren bijna 800.000 mensen uit Venezuela naar de Verenigde Staten zijn gevlucht. Trump probeert die migratiestroom onder controle te krijgen maar kijkt ondertussen ook met een schuin oog naar de enorme olievoorraad in het Zuid-Amerikaanse land", zegt Van 't Einde.
"Daar willen de Amerikanen graag een graantje van meepikken. Ook zitten er veel zeldzame aardmetalen in de grond. Maduro flirt vooral met Rusland en China, maar de Verenigde Staten willen graag aanspraak maken op de rijkdom in de grond van Venezuela. Ze zien het als hun achtertuin en accepteren niet dat er een socialistisch regime zit."
'Geen directe oorlogsdreiging'
Niet iedereen maakt zich meteen zorgen om militaire escalaties waar journalist Stamper zich voorzichtig van afvraagt of die zullen gaan gebeuren op Aruba. Volgens Michiel Hijmans, oud-commandant bij de Koninklijke Marine in het gebied en tegenwoordig werkzaam voor politieke denktank Clingendael, zal het zo'n vaart niet snel lopen. "De Amerikanen zullen die bases niet gebruiken en niet door het luchtruim van het koninkrijk vliegen, daar ben ik van overtuigd."
Een directe oorlogsdreiging is er dus niet volgens Hijmans, maar er kunnen wel nare bijwerkingen zijn. "Economisch kan er schade ontstaan, en er kunnen migranten naar de eilanden komen. Dat is al eerder gebeurd. Maar de Venezolanen vluchten voornamelijk naar buurlanden als Colombia."
Gaat toerisme afnemen?
De angst voor een ineenstorting van de toerismesector is volgens journalist Stamper de grootste angst van de Arubanen. "We merken nu al dat er op social media toeristen vragen stellen. Ze zitten ze op het strand zien dan oorlogsschepen voorbij varen." Ze vragen zich af wat er aan de hand is, merkt Stamper.
"Ook zie je dat mensen aangeven: 'Ik heb mijn vakantie geannuleerd, want ik weet niet of ik daar dan wel wil zijn.' Daar zijn we huiverig voor, want Aruba is voor 90 procent afhankelijk van toerisme."