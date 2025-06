Van beveiliging tot noodsituaties en de NAVO-top: hiervoor worden militairen ingezet in eigen land

Verzoek uit het land

Niet iedereen kan zomaar een verzoek indienen om het leger in te schakelen, vervolgt Wijninga. "Wanneer Defensie nodig is bij een crisis, moet het initiatief voor een verzoek vanuit de veiligheidsregio komen." Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio's, die meerdere gemeenten omvatten. Deze regio's overlappen deels met de tien politieregio's.

"Hiervoor moet de directeur van een veiligheidsregio een verzoek indienen bij Defensie", vervolgt Wijninga. Dit verloopt via de piketofficier van de Directie Juridische Zaken (DJZ) van Defensie, die beoordeelt of steun mogelijk is. Als het verzoek wordt goedgekeurd, kunnen militaire eenheden worden ingezet.

Altijd bereikbaar

"Deze diensten worden gedraaid door juristen van DJZ", zegt Wijninga. "Er is altijd iemand bereikbaar, die een telefoon bij zich draagt waarop veiligheidsregio's kunnen bellen."

Bij een verzoek om militaire bijstand wordt gekeken naar verschillende factoren, vervolgt Wijninga. "Eerst wordt bepaald of politie en brandweer het probleem zelf kunnen oplossen. Maar het feit dat er een verzoek wordt ingediend, betekent meestal dat hun capaciteit onvoldoende is."