Honderden motoragenten begeleiden wereldleiders tijdens NAVO-top: 'Straks is het echt spitsuur, een hele mooie uitdaging'

Een belangrijke training is die van motoragenten die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van VIP's in een stoet. Bijvoorbeeld van Schiphol naar hotels in Amsterdam of Den Haag. Die agenten worden daar de komende weken in het hele land op voorbereid. In de training wordt naast een algemene presentatie ook geoefend met speciale VR-brillen, waarmee de motorrijders diverse routes van tevoren kunnen verkennen.