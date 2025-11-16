Wie zijn huis beter wil isoleren, loopt al snel tegen hoge kosten aan. Veel gemeenten bieden inwoners daarom subsidie aan om hun huis te verduurzamen. Wij vroegen wat jullie wilden weten over het isoleren van je huis.

Levert het isoleren van je huis veel geld op? En andere vragen beantwoord

Jullie vragen worden beantwoord door technisch adviseur bij het Regionaal EnergieLoket, Maarten Bax. 1. Waar moet je op letten als je een isolatiebedrijf wil inhuren? Het zelf uitzoeken en een vergelijking maken tussen bedrijven is erg lastig voor mensen, weet technisch adviseur Maarten Bax. "In veel gemeenten kun je bij een energieloket terecht voor informatie over betrouwbare bedrijven in de buurt. Wij worden om die reden door een gemeente gevraagd om een uitvraag te doen bij isolatiebedrijven, om een collectieve inkoopactie te starten", vertelt de technisch adviseur. Gemeenten willen verduurzaming namelijk makkelijk maken voor al hun inwoners. "Het Regionaal Energieloket wordt ook om die reden gevraagd een collectieve inkoopactie voor isolatie te starten", zegt Bax. Bij een collectieve inkoopactie worden aanvragen gebundeld met als voordeel dat inwoners niet zelf hoeven te zoeken naar een kwalitatief isolatiebedrijf.

"Wij doen dan een uitvraag bij isolatiebedrijven om mee te doen", gaat hij verder. "Samen met de gemeente bepalen we waar we isolatiebedrijven op beoordelen. Voor sommige gemeenten is het belangrijk dat er lokale ondernemingen zijn die een isolatiemaatregel kan uitvoeren, omdat die vertrouwd voelen", zegt Bax. Een ander belangrijk punt is keurmerken. "Bedrijven die werken met isolatiekeurmerken Insula en SKG-IKOB worden namelijk steekproefsgewijs gecontroleerd op of ze volgens bepaalde kwaliteits- en veiligheidsstandaard werken", legt hij uit. Wie de isolatie van zijn of haar woning liever zelf regelt, kan dus volgens de technisch adviseur letten op keurmerken. "Daarnaast kun je ook kijken naar klantenbeoordelingen voor een bedrijf, maar die worden soms een beetje gemanipuleerd", waarschuwt hij. Daarom kan het volgens Bax geen kwaad om ook in je directe omgeving te vragen naar ervaringen met isolatiebedrijven.

2. Waarom krijgt niet iedereen dezelfde subsidie? "Er zijn twee bekende subsidies: de landelijke ISDE en de NIP-subsidie via de gemeente", antwoordt Bax. "De eerste is voor iedereen met een koophuis." De tweede, De NIP-subsidie, heeft in elke gemeente een andere naam en daar zijn een aantal regels aan verbonden, weet de technisch adviseur. "Iedereen met een koopwoning met een laag energielabel (D,E,F,G) en woningen die een onder gemiddeld WOZ-waarde hebben, die mogen gebruik maken van deze subsidie." Heeft een woning geen energielabel? "Dan kan de woningeigenaar toch aanspraak maken op overheidssubsidie, maar op voorwaarde dat je minimaal twee onderdelen in je huis hebt die slecht geïsoleerd zijn", zegt Bax. Hij geeft een voorbeeld: "Dus de vloer, de muur, het dak en of het glas. Per onderdeel heb je dan een isolatiewaarde die bepaalt of een onderdeel van het huis slecht is geïsoleerd." De gemeente kan volgens Bax nog extra regels toevoegen aan de NIP-subsidie voor woningisolatie. "Sommige gemeenten bepalen dan of je het isoleren van je huis alleen mag doen met aangewezen isolatiebedrijven of zelf een partij mag kiezen."

3. Welke mogelijkheden zijn er voor VvE's? Voor een Vereniging van Eigenaren (VvE) gelden vrijwel dezelfde subsidieregels voor isolatie. "Wel moet je daar de meeste veranderingen aan de woning gezamenlijk doen." Wat appartementseigenaren zelf mogen beslissen, is vastgelegd in hun splitsingsakte, vertelt Bax. "Zo mag je soms het glas van de ramen van je appartementen vervangen, maar een dak of vloerdeel moet je vaak met meerdere personen doen. De kosten voor het isoleren van een dak zijn vrij hoog en daar moet eigenlijk het hele complex aan meebetalen", zegt hij. Volgens de technisch adviseur is het daarom voordeliger voor appartementseigenaren om isolatie met de hele VvE aan te pakken. "De beste manier is om langzaam de gemeenschappelijke kosten op te hogen. Zo kan de VvE sparen voor een isolatiemaatregel voor het hele gebouw", tipt Bax. Hij adviseert daarnaast om goed te informeren naar wat voor subsidie de gemeente nog meer aanbiedt voor het isoleren van je woning.

4. Hoe komt het dat het isoleren van huizen zo traag gaat? Het isoleren van woningen gaat redelijk snel, weet Bax. "Maar trager bij woningen die voor 1925 zijn gebouwd. Die hebben vaak geen spouwmuur, de ruimte tussen de binnenmuur en de buitenmuur. Tot de jaren 80 was die meestal leeg. Als er dan ook geen kruipruimte is, wordt isoleren vaak een grote verbouwing, en dat maakt het een heel traag proces." Woningen die tussen 1945 en 1980 zijn gebouwd, zijn vaak makkelijker te isoleren. "Voor mensen met een laag inkomen is het dan mogelijk om een gunstige lening af te sluiten via het warmtefonds. Soms is dat zelfs met 0 procent rente. Helaas vertrouwen ook veel mensen dit niet, waardoor zij niet kunnen verduurzamen", zegt Bax. "Daarnaast weten veel mensen niet dat ze een subsidie kunnen krijgen voor het isoleren van hun woning. Bovendien vormt de aanvraagprocedure een probleem voor veel mensen."

Bron: Eigen foto Maarten Bax is technisch adviseur bij het Regionaal EnergieLoket

5. Levert het isoleren van je huis veel geld op? Om te bepalen of het isoleren van een woning geld oplevert, kijkt een technisch adviseur naar het energieverbruik in een woning en de kosten van de isolatiemaatregel. "Als ik in een woning kom waar mensen weinig stoken en dus een laag energieverbruik hebben, dan valt er minder te besparen door isolatie", legt Bax uit. "Maar hebben we het over een gemiddelde woning met een gemiddelde energierekening dan valt er met eenvoudige isolatiemaatregelen heel veel te besparen", weet hij. "Je kunt dan denken aan het isoleren van een vloer of een spouwmuur bij woningen met veel muur. Een tussenwoning heeft natuurlijk minder muur en dan is het interessanter om het glas te vervangen. Het vervangen van glas is wel wat duurder." Isolatie betaalt zich volgens Bax vroeg of laat wel altijd terug bij een gemiddelde energierekening. "De eerste isolatiemaatregelen leveren daarbij de meeste besparing op. Dus als je al drie onderdelen van je huis hebt geïsoleerd, levert het vierde onderdeel een stuk minder besparing op", vertelt hij.