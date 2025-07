Klimaatverandering vormt gevaar voor gezondheid, merken ze ook in Lelystad-Oost: 'Bij iedereen is het warm in huis'

In steeds meer Nederlandse woningen is het bijna onleefbaar op zomerse dagen. Zo ook in veel huizen in de Zuiderzeewijk in Lelystad-Oost.

Klimaatkwetsbare wijken

Suzan Brouwer woont al 3 jaar in een huurwoning in deze wijk en probeert met gesloten gordijnen en open ramen de hitte buiten te houden. "Maar vanochtend om 9.30 was het al 26,5 graden binnen. En ik had alles potdicht gehouden sinds gisteravond." Suzanne is zeker niet de enige die hier in haar wijk last van heeft. "Hier is het bij iedereen warm in huis."

Het is een bekend verschijnsel in zogenoemde klimaatkwetsbare wijken. Daar staan woningen die onvoldoende bestand zijn tegen extreme temperaturen. Die woningen werden vaak gebouwd in de jaren 70 en 80 zonder goede isolatie of ventilatie. "Toen kende men nog geen energienormen", zegt gemeenteraadslid Fred Wilcke die al 40 jaar in Lelystad-Oost woont. "Alles was van kunststof, enkel glas, totaal niet klimaatbestendig."