Kerncentrale in aardbevingsgebied Groningen, is dat logisch? Kan gewoon veilig

Om Nederland te blijven voorzien van energie denkt het kabinet aan het neerzetten van nieuwe kerncentrales. Vooral Groningen is een serieuze optie, maar juist die provincie kreeg de laatste jaren te maken met aardbevingen.

Het nieuws sloeg in als een bom in Groningen: vorige maand lekte een advies uit waarin staat dat de Groningse Eemshaven een mogelijke locatie voor een kerncentrale is. In de provincie zijn er veel zorgen, want eerder heeft aardgaswinning al voor veel ellende gezorgd. Een nieuwe vorm van energiewinning in de provincie wordt daarom kritisch bekeken. Kan het veilig? Die aardgaswinning leidde ertoe dat Groningen verschillende keren te maken heeft gehad met aardbevingen. In de chat van EenVandaag kwam daarom de vraag van een kijker of het wel veilig is om een kerncentrale neer te zetten in zulk aardbevingsgebied. Emeritus hoogleraar en expert op het gebied van kernenergie Wim Turkenburg zegt dat kerncentrales in principe moeten worden gebouwd om bestand te zijn tegen een aardbeving. "Maar als die aardbeving veel krachtiger is dan wat men van tevoren had bedacht, denk aan Japan, dan kan dat wel een probleem geven."

Fukushima Turkenburg verwijst naar Fukushima, waar in 2011 een aardbeving grote schade veroorzaakte bij een kerncentrale. Het gevolg was dat veel radioactieve stoffen vrijkwamen. Voor zo'n scenario hoeven we in Nederland niet bang te zijn, zegt Turkenburg. In Japan ging het om een zeer zware aardbeving, van 9 op de schaal van Rigter. In Nederland komt dat niet voor. "Als we kijken naar Groningen, dan weten we dat daar de krachtigste beving tot nog toe 3.6 op de schaal van Richter was", zegt Turkenburg. Dat was in Slochteren, op ongeveer 30 kilometer van de Eemshaven. Als we naar de Eemshaven kijken, dan was de zwaarste beving nog een stuk lager: 2.1 op de schaal van Rigter. Borssele De kerncentrale die nu in Borssele in Zeeland staat, is gebouwd op een stuk zwaardere aardbevingen, tot maximaal 5.2 op de schaal van Rigter. Nieuwe kerncentrales kunnen zelfs nog meer hebben. Volgens Turkenburg lijkt het misschien alsof die cijfers dicht bij elkaar liggen, maar het zijn echt 'enorme verschillen' als het gaat om de sterkte van de beving, zegt hij. Een ander belangrijk punt voor de veiligheid is dat een kerncentrale niet op een 'actieve breuklijn' mag worden gebouwd. Op zo'n breuklijn schuiven verschillende stukken aarde langs elkaar, wat zorgt voor spanningen in de grond en een grotere kans op aardbevingen. "Dus zal ook in Groningen aangetoond moeten worden dat er niet onder de kerncentrale een actieve breuklijn zit."