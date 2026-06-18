Toch kerncentrales in Eemshaven? Groningers voelen zich belazerd: 'Hier wordt alles maar neergegooid'

De gemeente Groningen en de provincie zijn er duidelijk over: dit was niet te bedoeling. Daarom geven ze ook aan dat zich zullen verzetten tegen het advies. En ook inwoners zijn er niet over te spreken. "Hier wordt alles maar neergegooid wat een ander niet wil", zegt Etty Meijer die op een paar honderd meter van de Eemshaven woont. Er gebeurt volgens haar al heel veel in haar regio, ze snapt niet waarom er nu weer naar haar omgeving wordt gekeken.