Toch kerncentrales in Eemshaven? Groningers voelen zich belazerd: 'Hier wordt alles maar neergegooid'
In Groningen kunnen ze het niet geloven: komen er dan tóch kerncentrales in de Eemshaven? Volgens een advies van netbeheerder TenneT is het de enige mogelijke locatie. Dat terwijl was beloofd dat die optie van tafel was. "Het is elke keer weer Groningen."
De gemeente Groningen en de provincie zijn er duidelijk over: dit was niet te bedoeling. Daarom geven ze ook aan dat zich zullen verzetten tegen het advies. En ook inwoners zijn er niet over te spreken. "Hier wordt alles maar neergegooid wat een ander niet wil", zegt Etty Meijer die op een paar honderd meter van de Eemshaven woont. Er gebeurt volgens haar al heel veel in haar regio, ze snapt niet waarom er nu weer naar haar omgeving wordt gekeken.