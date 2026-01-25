Ze was jarenlang een van de vaste gezichten van EenVandaag: Roos Moggré. Gisteravond presenteerde ze haar laatste uitzending. We blikken terug en kijken vooruit, aan de hand van jullie vragen.

Jullie vragen aan Roos Moggré beantwoord: na 8 jaar gaat ze 'met pijn in het hart' weg bij EenVandaag

Normaal is Roos Moggré degene die mensen het hemd van het lijf vraagt. Maar nu de presentator EenVandaag verlaat, draaien we de rollen om. Jullie mochten al je vragen stellen en Roos geeft antwoord. 1. Anja: ik ga Roos erg missen! Heeft Roos zelf een idee waarom mensen haar zullen gaan missen? "Haha! Ik denk ook dat er kijkers zijn die blij zijn dat ik wegga", antwoordt Roos nuchter. "Maar EenVandaag is natuurlijk een programma dat me na aan het hart ligt en waar ik me heel betrokken bij voel, dus dat zie je misschien terug?", voegt ze eraan toe. "Ik wil mijn afscheid ook niet te groot maken. Het is niet zoals met Pieter Jan (red., Hagens) die met pensioen ging", vindt Roos. Tegelijkertijd is ze dankbaar voor alle lieve reacties op haar overstap naar Pauw & De Wit (BNNVARA), waar ze vanaf 9 februari aan de slag gaat. "Het is hartverwarmend dat mensen - ook online - zo meeleven." "Ik vind het ook wel goed voor de journalistiek en voor de groei van het programma om op een gegeven moment weer plaats te maken", zegt Roos. "Maar ik ga echt weg met pijn in mijn hart. Ik heb met heel veel plezier bij AVROTROS gewerkt en ga mijn collega's hier echt missen."

2. Gerard: waarom vertrek je bij EenVandaag? Is dat vanwege het geld of een inhoudelijk betere aanbieding? "Ik vertrek zeker niet bij EenVandaag vanwege het geld en ook niet omdat ik het niet naar mijn zin had", zegt Roos. "Ik vond het heerlijk om bijna 8 jaar lang met deze redactie samen te werken. EenVandaag is een prachtig programma." "Maar na al die jaren vind ik het ook leuk en goed om mezelf weer op een nieuwe manier uit te dagen. Bij BNNVARA krijg ik nu de kans om mij te ontwikkelen als talkshowhost, met langere gesprekken. Die kans kon ik niet laten liggen", vertelt ze. "Ik ben sowieso niet iemand die 20 jaar ergens zit. Het past bij mij om op een gegeven moment te denken: 'what's next'? Dan voel je zelf ook weer dat je energie en je enthousiasme gaan stromen." Roos laat foto's van zichzelf zien die tijdens haar eerste EenVandaag-uitzendingen gemaakt zijn. "Als ik die terugzie, denk ik echt: wat was ik nog jong! Een puppy!" Ze denkt er met veel plezier aan terug.

De eerste EenVandaag-uitzending met Roos Moggré

"In het begin kun je als nieuwe presentator haast niet slapen van de spanning en het enthousiasme. Ik vond dat deze week ook heel leuk om te zien bij mijn collega Jordi de Jong, die zijn debuut maakte als presentator van de gehele televisie-uitzending." "Inmiddels slaap ik echt als een baksteen. Ik vind het presenteren van EenVandaag nog steeds heel leuk, maar die spanning heb ik natuurlijk al een tijdje niet meer. En die ga ik wel weer krijgen bij Pauw & De Wit, daar heb ik veel zin in." Het presenteren van een talkshow is niet iets wat Roos 10 jaar geleden al ambieerde. "Dat was toen ook nog niet het moment. Ik ben hier bij EenVandaag gegroeid, heb ook meer zelfvertrouwen gekregen. Dat is ook wel iets wat je nodig hebt voor zo'n talkshow. Nu voelt het goed", zegt ze. "Bovendien ben ik wat rustiger geworden. Toen ik begon, was ik in gesprekken wat feller. Maar dat rustige is misschien ook wel gunstig voor de 'late night'", lacht ze.

3. Rina: welk onderwerp/welke uitzending heeft jou het meest geraakt? "Ai, dat is een lastige, want er waren zoveel onderwerpen die mij hebben geraakt de afgelopen jaren. Nu onlangs nog de moord op Lisa uit Abcoude, bijvoorbeeld. Vreselijk", antwoordt Roos. "Waarschijnlijk omdat ik als vrouw mij juist in dit soort verhalen goed kan verplaatsen. We fietsen allemaal weleens ergens alleen, en we zijn als vrouwen allemaal bang in het donker voor dit soort monsters. En die angst is dus terecht. Vreselijk verdrietig. Ook voor de nabestaanden." "Verder maakten collega's Sander 't Sas en Leonie van Noort een tijd geleden een verhaal over een zorginstelling waarbij het bestuur hun kwetsbare cliënten intimideerde en mentaal mishandelde. Daar waren geluidsopnames van: vreselijk om te horen dat mensen zo hun macht misbruiken." "Ach ja, er waren zoveel verhalen dat deze opsomming eigenlijk geen recht doet aan het werk van onze verslaggevers", gaat Roos verder. "En we hebben zoveel meegemaakt de afgelopen jaren... De eerste dagen van de oorlog in Oekraïne waren ook heel indrukwekkend. En niet te vergeten de coronaperiode. Ik heb best lang in een bijna leeg pand gepresenteerd. Iedereen die thuis kon werken deed dat, maar als uitzendploeg gaat dat niet. Dus dan zaten we met een heel klein clubje in dat enorme gebouw. Dat zal ik niet snel vergeten." 4. Frans: welke van jouw reportages heeft volgens jou de meeste impact gehad? "Samen met verslaggever Barbara van Gool heb ik de afgelopen jaren heel mooi kunnen samenwerken. We maakten bijvoorbeeld een speciale uitzending over pijnstilling tijdens bevallingen en over de vraag waarom nog steeds veel vrouwen het zonder moeten doen terwijl dat tegen de regels is." "Bij de bevalling van mijn zoontje moest ik ook heel lang wachten op pijnstilling omdat er geen anesthesioloog beschikbaar was in de nacht. Ik schreef daar ook een column over. Barbara en ik zijn toen langsgeweest bij het ziekenhuis waar dat gebeurde, het OLVG in Amsterdam. Inmiddels hebben ze daar nu het beleid aangepast. Er is nu altijd een anesthesioloog aanwezig op de verloskunde-afdeling. Daar ben ik heel blij om!" "En afgelopen zomer nog maakten we een serie over DNA. Daar zat ook de 13-jarige Megan in. Zij heeft genetische obesitas en dus altijd honger. Zo heftig om te zien wat voor een impact dat kan hebben op het leven van een kind. Bijzonder om te mogen maken."