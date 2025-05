Bestuurders zorginstelling Adriano Huis, die bewoners 'bang maakten en voor schut zetten', moeten opstappen maar doen dat niet

'Verhuizen mag niet'

Een ander heikel punt is dat wanneer cliënten ergens anders willen gaan wonen, dit niet zou worden toegestaan door de bestuurders. Althans, ze werken er niet aan mee en helpen de cliënt niet, maar ontmoedigen die.

De oud-medewerker: "In de periode dat ik bij het Adriano Huis werkzaam was, waren er vele cliënten die wilden verhuizen naar een andere zorgaanbieder om verschillende redenen. Dichterbij familie, niet kunnen aarden in Brabant of toch niet tevreden met de geleverde zorg. Alleen verhuizen mag niet. Er wordt cliënten wijsgemaakt dat geen enkele andere zorgaanbieder hen wil hebben. Of er wordt bijvoorbeeld gezegd dat ze te laag van niveau zijn om bij een andere zorgaanbieder te wonen."

'Heel erg geschrokken'

Oud-voorzitter van de Raad van Toezicht Rob Boas laat weten 'verrast te zijn door de rapportage van IGJ': "Over het algemeen zijn er goede resultaten bereikt binnen het Adriano Huis, dit in schril contrast met andere vergelijkbare zorginstellingen. De bewoners zijn er gelukkig, hun medicatie is geminimaliseerd, ze doen aan dagbesteding, zijn trots op wat ze hebben bereikt", zegt hij.

"Maar er zijn blijkens het rapport van de IGJ een aantal incidenten geweest in 2020 en ook nog in 2024, voornamelijk met bewoners die het Adriano Huis wilden verlaten, waarbij grof verbaal op hen werd ingesproken om ze op andere gedachten te brengen. We hebben één van die opnames ook gehoord tijdens het overleg met de IGJ en we zijn daar heel erg van geschrokken. Het was in strijd met alles waar wij als Raad van Toezicht voor staan."

'Dingen gezegd die te ver gingen'

Bestuurders Farid El-Khassim en Jelle Gillissen hebben naar eigen zeggen 'dingen gezegd die te ver gingen' en zeggen dat ze dat willen veranderen. Ze zeggen ook dat de bewoners een strenge aanpak nodig hebben en dat ze hen vanuit de beste bedoelingen zo behandelen.

Op de geluidsopnames is te horen dat het schelden en vernederen samengaat met dingen zeggen als: "We willen jou helpen, jou helpen met die pijn, wij geloven in jou", ze klinken gefrustreerd en zeggen dat ze zich gefrustreerd en geraakt voelen doordat een bewoner niet wil wat zij willen.

Onveilige cultuur

Farid El-Khassim op de geluidsopname: "Ik denk dat ik ook maar even ga janken, ik ben echt zo boos, zo verdrietig, daar doe je dan alles voor, álles, en nergens hebben ze een stukje gevoel van dankbaarheid."

De geluidsopnames en gesprekken met oud-medewerkers en bewoners hebben de inspectie ervan overtuigd dat de bestuurders hun werk neer moeten leggen. De IGJ: "Als de bestuurders blijven, blijft ook de onveilige cultuur binnen het Adriano Huis bestaan. De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat de bestuurders op korte termijn hun gedrag voldoende zullen veranderen."

Bezwaarprocedure

Maar de bestuurders zelf willen doorgaan. Ze schrijven: "Binnen het Adriano Huis werken we vanuit liefde en nabijheid. Respect is bij ons geen luxe, het is de basis."

"Gezien de steun die wij krijgen van alle achttien huidige bewoners, hun wettelijk vertegenwoordigers, de medewerkers en het netwerk van het Adriano Huis, hebben wij besloten de aanwijzing van IGJ aan te vechten middels een bezwaarprocedure." De bestuurders vinden het 'onrechtvaardig' dat de inspectie de huidige bewoners niet heeft gesproken en zeggen dat de geluidsopnames 'een te grote rol spelen' bij het oordeel van de IGJ.