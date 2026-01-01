Terwijl veel mensen hun roes uitslapen tijdens de vroege uurtjes op Nieuwjaarsdag zijn zij al aan het werk om de straten snel weer schoon te krijgen op 1 januari: de reinigingsdiensten. Voor EenVandaag vroegen we wat jullie willen weten over hun werk.

Hoe ruim je het vuurwerkafval veilig op? Koen en Theo van de reinigingsdienst beantwoorden jullie vragen

Voor de reinigingsdiensten is 1 januari altijd een drukke dag met al het vuurwerkafval

Theo Bouhof en Koen Beenen van arbeidsontwikkelbedrijf Ergon in Eindhoven geven antwoord op jullie vragen. Ze werken allebei bij de reinigingsdienst: Bouhof als operationeel leidinggevende en Beenen als adviseur bedrijfsvoering. 1. Voelen jullie je veilig tijdens het schoonmaken op Nieuwjaarsdag? Ja, we voelen ons veilig, begint Bouhof. "Maar dat heeft er natuurlijk mee te maken dat wij vrijwel altijd komen als het feest al voorbij is - als het feest of evenement aan de gang is zijn wij eigenlijk nooit aanwezig. Wij gaan pas aan het werk als er rotzooi ligt." Op Nieuwjaarsdag verzamelt het team zich om 8.00 uur, vertelt hij. "Daarna gaan we de stad in. We beginnen in de rustige gedeeltes en daarna werken we naar het uitgaansgebied toe. Mocht het uitlopen qua feestvierende mensen, dan passen we de planning aan en pakken we een ander plein."

Als er ergens nog een heel uitgaanspubliek staat, wil je daar niet tussendoor met bladblazers en veegwagens Theo Bouhof over de rondes die de reinigingsdiensten maken op Nieuwjaarsdag

Het heeft volgens beiden ook geen nut om in de drukte te werken. "Als er nog een heel uitgaanspubliek staat, wil je daar niet tussendoor met bladblazers en veegwagens. En al zouden we het doen, dan kunnen we een uur later weer terugkomen want dan is het alsnog een rotzooi", zegt Bouhof. "We zoeken de drukte duidelijk niet op. Als je agressie wil krijgen, dan moet je dat doen", vult Beenen hem aan. Hij vertelt dat de reinigers van Ergon minstens één keer paar jaar een soort training krijgen, waarin ze leren hoe ze moeten omgaan met conflicten en hoe ze potentieel risicovolle situaties kunnen de-escaleren. "En naast adviezen worden ook praktijkvoorbeelden van andere collega's besproken." 2. Waar laat je het vuurwerkafval? In Eindhoven is er een grote vuurwerkshow in het centrum, vertelt Bouhof. "Het centrale afsteken van het vuurwerk gebeurt dus op een aparte plek, dat wordt door die organisatie zelf opgeruimd. Wij ruimen alleen het afval op van de feestvierders." "Dat afval wordt allemaal bij elkaar geblazen, daarna komt er een auto met een grote borstel die alles naar binnen slobbert, oftewel de veegwagen", legt Beenen uit. "Als die vol is, wordt de inhoud leeggekieperd bij een afvaldepot. Uiteindelijk belandt alles dus bij het restafval."

3. Wat doen reinigers met vuurwerk dat mogelijk niet is afgegaan? Een legitieme vraag, zegt Bouhof. "Maar tijdens het blazen komen wij dat eigenlijk niet tegen. Als het ertussen zit, dan wordt het opgeveegd door de veegwagen." In die veegwagen zit water, gaat hij verder. Zo wordt er onder meer water gesproeid aan de voorkant van het zuiggedeelte. Al zou er vuurwerk tussen zitten dat niet is afgegaan, dan is dus het gelijk doorweekt. "Dus we hebben er eigenlijk nooit problemen mee."

4. Krijgen jullie ook weleens een fooitje of een compliment? Complimenten krijgen de reinigers volgens Bouhof 'heel veel'. "Als er een feestje is geweest in de stad wordt er vaak geroepen: 'Heeeu jongens, succes he!'" "Zowel horeca-ondernemers als winkeliers benadrukken vaak dat het zo fijn is dat het zo snel is opgeruimd. En ook dat het fijn is als de mensen met schone voeten naar binnen kunnen lopen", legt hij uit. "Daarnaast krijgen onze jongens regelmatig een kop koffie aangeboden. Dat is een stukje waardering dat wij in het centrum van Eindhoven best wel krijgen."

Fooitjes, daar zijn ze niet zo happig op. Bouhof: "Als je dat aanneemt, krijg je scheve gezichten. Officieel gezien mag het namelijk ook niet." Voor hem hoeft het ook niet. "Dan krijgen mensen die in de stad staan een fooitje en al onze collega's bij het afvaldepot niks, terwijl die net zo hard werken. Het geeft alleen maar gedoe en narigheid. We doen het namelijk met z'n allen." Ook in het bedrijf worden veel 'bedankjes' aangeboden na grote evenementen, vertelt Beenen. "Juist dan zorgen wij ook dat er altijd iets lekkers op tafel staat, want op feestdagen hebben onze mensen vaak onregelmatige diensten en moeten ze hard werken. Na oud en nieuw staan er bijvoorbeeld oliebollen, een lekker gehaktballetje of een goede kop soep."

5. Hoe krijgen we het voor elkaar dat er respect komt voor hulpverleners en handhavers van onze beschaving? Dat mensen doorhebben dat de reinigers dit werk echt doen voor de samenleving en niet voor henzelf, zeggen zowel Bouhof als Beenen. "Positieve beeldvorming helpt daarbij." 6. Wat is het gekste wat je ooit na oud en nieuw moest opruimen? "Kunstgebitten, een hele set. Ook seksspeeltjes, vooral met carnaval, maar ook wel tijdens oud en nieuw", noemt Bouhof een paar voorbeelden. "Dat verdwijnt allemaal in de veegwagen. Daar wordt wel hilarisch over gedaan en ook worden er fotootjes van gemaakt." Beenen: "Dat moet je ook blijven doen, blijven lachen onder elkaar. Besef je wel dat onze collega's de hele dag met hun neus in andermans afval zitten. Dan mag je het ook een beetje lacherig en leuk houden af en toe!"