Het is verkiezingsochtend. Waarschijnlijk hebben veel kiezers hun keuze al gemaakt, maar wat als je nog steeds zweeft? Politiek verslaggever Marloes Lemsom zet in vier video's de belangrijkste verschillen op een rij tussen partijen die op elkaar lijken.

Zweef jij nog? Dit zijn (in 1,5 minuut) de belangrijkste verschillen tussen partijen die op elkaar lijken

Meestal hoor je in de politiek over uitersten, maar de echte keuze gaat vaak tussen partijen die dicht bij elkaar liggen. We maken een vergelijking voor de progressieve stemmer, de christelijke stemmer, de rechtse stemmer en de linkse stemmer. De progressieve stemmer: D66 en GroenLinks-PvdA

Bron: ANP Lijsttrekkers Rob Jetten (D66) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA)

De partijen zelf omschrijven het verschil tussen hen als 'een andere mentaliteit'. Dat betekent andere oplossingen voor problemen in ons land: volgens GroenLinks-PvdA moet de overheid problemen oplossen, D66 gelooft meer in de markt. Die verschillen zie je duidelijk terug in hoe ze de wooncrisis willen aanpakken, of hoe beide partijen kijken naar het klimaat.

D66 en GroenLinks-PvdA: dit zijn de grootste verschillen

Lees ook Opiniepanel D66 stijgt 8 zetels in laatste zetelpeiling voor verkiezingen, PVV daalt 5 zetels

De christelijke stemmer: CDA en ChristenUnie

Bron: ANP Lijsttrekkers Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Henri Bontenbal (CDA)

Het CDA en de ChristenUnie hebben allebei een christelijke basis: het ChristenUnie is wel een stuk conservatiever. Bijvoorbeeld als het gaat om medisch-ethische kwesties, zoals het toestaan van euthanasie onder de 30. Andere verschillen tussen de partijen vind je als het gaat om de hypotheekrenteaftrek, en over waar extra geld voor defensie vandaan moet komen.

CDA en ChristenUnie: dit zijn de grootste verschillen

De rechtse stemmer: JA21 en VVD

Bron: ANP Lijsttrekkers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Joost Eerdmans (JA21)

Pak je vergrootglas er maar bij, want beide partijen lijken echt op elkaar: Dilan Yeşilgöz van de VVD kreeg dan ook JA21 als tweede keuze bij de stemwijzer. Het eerste verschil vind je als het gaat om migratie: de partij van Joost Eerdmans wil graag uitstralen dat zij daar strenger over zijn. Ook ligt de focus van beide partijen anders als het gaat over de woningmarkt, en over hoe ons land om moet gaan met islamitische scholen.

JA21 en VVD: dit zijn de grootste verschillen

De linkse stemmer: Partij voor de Dieren en SP

Bron: ANP Lijsttrekkers Jimmy Dijk (SP) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren)

SP en de Partij voor de Dieren: allebei links en bij de vorige verkiezingen visten ze in dezelfde vijver. PvdD-stemmers overwegen vaak ook SP, de andere kant op gebeurt dat iets minder vaak. Beide partijen kijken in elk geval anders naar het klimaat. De SP wil het klimaatprobleem aanpakken met oog voor mensen met een kleine portemonnee, de partij van Ouwehand wil graag meer tempo maken. Andere verschillen vind je op het gebied van defensie en het standpunt over Gaza.