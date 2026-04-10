Zwangere vrouwen worden benadeeld op het werk, deze maatregelen kunnen dat veranderen

Uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat zwangerschapsdiscriminatie in Nederland maar niet afneemt. Sterker nog: bijna de helft van de werkende vrouwen ervaart vermoedelijk nadelen rondom hun zwangerschap of kinderwens. De cijfers zijn al vijf jaar stabiel en het probleem is volgens de onderzoekers dan ook structureel en wijdverspreid over alle sectoren van de arbeidsmarkt.

Kille kosten-batenanalyse

Het onderzoek wijst uit dat 63 procent van de werkgevers de regels rondom zwangerschap niet volledig kent. Vaak maken zij een kille kosten-batenanalyse tussen de risico's op een boete en de kosten voor vervanging. Bijna de helft van de werkgevers ziet knelpunten bij de naleving, zoals de personeelsplanning en de kosten tijdens het verlof.

Vakbond FNV spreekt van een hardnekkig probleem en pleit daarom voor een drastische koerswijziging om deze trend te doorbreken. De vakbond wil de positie van vrouwen versterken door wettelijke, maar ook maatschappelijke veranderingen af te dwingen.

Centraal meldpunt

De noodzaak voor een centraal meldpunt wordt volgens FNV steeds duidelijker nu blijkt dat de huidige bescherming tekortschiet. Alleen met strengere handhaving van de bestaande wetgeving kan er volgens de vakbond echt iets veranderen op de werkvloer.

Lisa Viktorsson, vakbondsbestuurder bij FNV voor Vrouwen, hoort dagelijks verhalen van vrouwen die promoties mislopen of geen contractverlenging krijgen. Volgens Viktorsson worden vrouwen nog te vaak gezien als een risico. "Je wordt afgerekend op het hebben van een baarmoeder. Dat houdt de ongelijkheid op de arbeidsmarkt in stand."