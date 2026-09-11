Zwaar busongeluk in Zwitserland: zo wordt hulp vanuit Nederland gecoördineerd

Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland zijn gisteren meerdere doden en gewonden gevallen. Bij zo'n groot ongeluk in het buitenland wordt de hulp direct vanuit Nederland gecoördineerd. "Het is een grote puzzel."

Renske Heddema is correspondent in Zwitserland en vertelt dat de oorzaak hoogstwaarschijnlijk de werkzaamheden op de weg tussen Zernez en Susch waren. "Het was een smal weggedeelte waar de bus onderweg was in noordelijke richting, waar de weg was opgebroken waardoor er maar één rijstrook beschikbaar was." Enorme impact Zelf is zij recent afgereisd naar die plek voor vakantie, en zag met eigen ogen de verkeerssituatie. "Het is zo'n tweehonderd meter waarbij je over een enkele rijstrook geleid wordt. Aan het einde van de rijstrook zit een kleine knik naar links waar je moet corrigeren met je stuur." Op dit moment wordt er nog volop onderzoek gedaan naar het ongeluk, over de toedracht is nog niks bekend gemaakt. Als je de foto's ziet van het ongeval dan valt Heddema vooral op dat de metalen vangrail een enorme impact heeft gehad bij het ongeval: "Tijdens de bergingswerkzaamheden zie je dat een stalen vangrail in het laadruim van de bus terecht gekomen is. De gehele bus is vanochtend getakeld, het leek een enorme operatie".

Eurocross Bij een zwaar ongeluk in het buitenland, wordt één Nederlandse alarmcentrale aangewezen die de hulp coördineert. Dit jaar is de beurt aan Eurocross Assistance: "Op het moment dat zo'n ongeval plaatsvindt, gaat de eerste hulp er ter plekke naartoe. Vervolgens komt de melding bij ons binnen. Dan is het een grote puzzel die we moeten leggen," vertelt Angela Looyé van Eurocross. "Eerst moeten we uitzoeken wie er bij betrokken zijn, waar ze zijn en welke hulp ze nodig hebben", legt Looyé uit: "We bellen met lokale autoriteiten, ziekenhuizen en hebben veel afstemming met andere partijen. Vervolgens openen we een lijn waar mensen zich kunnen melden." Naar Zwitserland Ook gaan hulpverleners van Eurocross naar de slachtoffers toe. Ze gaan naar een locatie waar mensen worden opgevangen die niet in het ziekenhuis liggen. "Daar komen ook de mensen naartoe die worden ontslagen waarschijnlijk vandaag uit het ziekenhuis, de wat lichter gewonden", vertelt Looyé.

Hoe willen ze terug naar huis? Is dat in een bus of durven ze dat niet? Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Angela Looyé van Eurocross over de hulp aan slachtoffers