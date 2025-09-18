Zorgverzekeraars doen onderzoek naar kosten en kwaliteit mondzorg in verpleeghuizen

Verschillende zorgverzekeraars zijn controles gestart naar de mondzorg in verpleeghuizen. Aanleiding zijn signalen dat commerciële tandartsenketens veel geld verdienen met niet noodzakelijke behandelingen. In één geval is al een bedrag gevorderd.

Verzekeraars erkennen aan EenVandaag dat de tandartskosten in de Wet langdurige zorg sterk zijn gestegen en dat er zorgen zijn over het declaratiegedrag van de commerciële ketens. Dit vertellen ze naar aanleiding van een onderzoek van EenVandaag naar de mondzorg in verpleeghuizen. Commerciële mondzorgketens Mensen die in een zorginstelling verblijven, zoals mensen met een beperking en ouderen, kunnen vaak niet naar een gewone tandarts. Er zijn tandartsen die een extra opleiding hebben gedaan om deze patiënten te behandelen. Maar dit zijn er maar enkele tientallen, terwijl er - mede door de vergrijzing - steeds meer van dit soort speciale mondzorg nodig is. Deze zorg wordt per uur betaald en wordt vergoed door de overheid via de Wet langdurige zorg (Wlz). Commerciële mondzorgketens zijn de afgelopen jaren in dit gat gesprongen door totaalpakketten aan te bieden aan instellingen. Maar daarbij worden patiënten doorgaans niet behandeld in een aparte tandartskamer, maar op de kamer van de patiënt. Ook laten deze ketens sommige behandelingen uitvoeren door lager geschoold en daarmee goedkoper personeel, blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Onnodig vaak naar tandarts CZ reageert via een woordvoerder: "We bezoeken in dit kader de zorginstellingen en de mondzorgspecialisten waar we de zorgdossiers op actualiteit en juistheid beoordelen. Dat heeft onlangs nog geleid tot een aanzienlijke terugvordering toen ondoelmatig handelen door ons werd vastgesteld. We merkten hierbij dat patiënten meerdere keren per maand naar de tandarts gingen, terwijl dit niet nodig was." DSW laat weten dat ook daar signalen van ondoelmatigheid bekend zijn en dat wordt bekeken hoe daarop beter gecontroleerd kan worden. Controleren lastig Zilveren Kruis meldt dat er altijd verschillen bestaan tussen tandartsen en dat controles lopen naar aanleiding van de signalen, maar dat de uitkomsten daarvan nog niet bekend zijn omdat controle op individueel klantniveau arbeidsintensief en soms lastig is, bijvoorbeeld bij mensen met dementie. Verder kan de zorgverzekeraar niks over de inhoud delen, omdat het onderzoek nog loopt. VGZ krijgt ook signalen over de toename van het aantal behandelingen, de duur van de behandelingen en de oplopende kosten. "Die signalen hebben niet een dusdanig karakter dat wij dit zouden kunnen vertalen in een tendens", laat een woordvoerder weten.

'Doorn in het oog' Hoogleraar geriatrische tandheelkunde Anita Visser heeft regelmatig contact met verzekeraars. "Het is natuurlijk ook een doorn in het oog. Zij zitten daar ook mee in hun maag, van: hoe kunnen we dit nou voorkomen? Want je kunt wel zeggen: 'Je bent vier keer per jaar op die praktijk of je bent vier keer per jaar aanwezig om die patiënt te controleren - dat is eigenlijk geen zinnige zorg.'"