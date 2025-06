Zorgen over stijgende hypotheekrente? Deze finance-adviseur weet raad

'Euro voor euro'

Stress en zorgen over geld, Lamboo kent dat gevoel goed. Ze had een schuld en haar huis stond onder water. Ze sliep er slecht van, maar ze werd uiteindelijk hypotheekvrij. Hoe ze dat deed? "Euro voor euro, heel langzaam", vertelt ze.

"Heel goed weten wat ik kon overhouden, dat ook wegzetten en er van afblijven." Controle was stap één. "Dan een doel hebben en voelen: dit moet ik gaan bereiken, dit is heel belangrijk voor mij".

Weten wat je uitgeeft

Het inspireerde Lamboo uiteindelijk tot het opzetten van haar eigen platform, waarmee ze anderen tips en adviezen geeft over bijvoorbeeld sparen en besparen, hypotheken of beleggen. Inmiddels heeft 180.000 volgers.

Voor haar platform interviewt ze vaak mensen over hun uitgavenpatroon. "Ik denk dat veel mensen denken dat ze heel veel inzicht hebben in hun hypotheek en in hun lasten", vertelt ze. "Dan zeggen we, wat geef je uit aan dit of dat? Dan geven ze bedragen door en dan zeggen wij: weet je het zeker, check het nog even? En geregeld komen ze terug en zeggen ze dat het bedrag voor boodschappen veel hoger is dan ik dacht."