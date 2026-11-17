"Op elke vlucht naar Azië heb ik wel te maken met gps-jamming", vertelt Peter Westerneng. Hij is vicepresident bij de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) en piloot op Boeing 777 en 787-toestellen. "Er gaan dan verschillende alarmsystemen af en dan moeten we handmatig overschakelen naar minder accurate back-upsystemen."

Het incident gebeurde vorige week maandag, meldt NRC . Volgens de krant ging het om gps-jamming: het bewust verstoren van locatiesignalen. De luchtverkeersleiding benadrukt dat de verstoring geen gevolgen had voor de veiligheid. Piloten zijn dan ook getraind voor dit soort situaties.

Naast gps hebben vliegtuigen namelijk ook andere navigatiemiddelen. "Zo kan het vliegtuig de positie berekenen door contact te maken met radiobakens op de grond", legt hij uit. "Als die niet werkzaam of beschikbaar zijn, is er ook nog een soort stappenteller. Die berekent aan de hand van de gevlogen afstand wat ongeveer de positie is."

Vervelende situaties

Ondanks dat vliegtuigen zijn uitgerust met allerlei back-ups leidt het verstoren van gps nog steeds tot vervelende situaties, benadrukt Westerneng. "Wat als je bijvoorbeeld boven de Himalaya vliegt en er een technisch probleem met het vliegtuig is of een medisch noodgeval aan boord?", noemt hij als voorbeeld.

"Dan wil je snel kunnen uitwijken naar een nabijgelegen vliegveld", vertelt de piloot. "Maar als je gps het dan niet doet, is dat ineens een heel stuk lastiger."

Naar ander vliegveld

Westerneng vertelt ook dat gps echt nodig is als je moet landen bij heel slecht weer of bijvoorbeeld op een luchthaven met moeilijke aanvliegroutes. Zonder het locatiesysteem moeten piloten in dat geval op zoek gaan naar een ander vliegveld.

Op Schiphol landen is volgens hem gelukkig niet zo moeilijk. Als passagier hoef je je dan ook geen zorgen te maken als het gps-signaal hier verstoord wordt. "Nederlandse luchthavens zijn uitgerust met geavanceerde radiobakens waardoor we de weg wel weten te vinden."

Ouderwetse kaarten

Maar wat als er geen gps is en alle back-ups doen ook het niet? Dan hebben de piloten ook altijd nog ouderwetse kaarten in de cockpit, weet Westerneng. "We zijn natuurlijk goed getraind op allerlei verschillende situaties."