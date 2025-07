Zorgen om bereikbaarheid van nieuwe wijken: 'Geen goede aansluiting op wegennet betekent soms geen huizen'

Dat merken ze nu al in Heiloo: daar moeten een kleine 1.300 woningen komen, maar het dorp heeft nog altijd geen aansluiting op de naastgelegen snelweg A9. Daarom is het nog maar de vraag of er wel gebouwd kan worden. Bouwbedrijven vinden dat het anders moet en roepen de landelijke overheid op om nieuwbouwwijken beter aan te laten sluiten op het wegennet én het openbaar vervoer.