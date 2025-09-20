Zoetermeer had net als Beverwijk last van ruziënde jeugdgroepen, dit is hoe zij het oplosten

Zo'n 3 jaar geleden werd de gemeente Zoetermeer ook geconfronteerd met geweld uit strijdende jeugdgroepen. In een speeltuin raakte een 17-jarige jongen bij een schietpartij zwaargewond. Een andere jongen werd in zijn gezicht geschoten op de parkeerplaats van zijn school. Een week na de onrust in Beverwijk, spreekt burgemeester Michel Bezuijen van Zoetermeer over de onrust in zijn gemeente en wat hij daaraan deed.

Niet alleen lokaal

"Wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand?", het was schrikken voor burgemeester Bezuijen toen twee geweldsincidenten elkaar opvolgden. Ze bleken een escalatie te zijn in een al langer durende ruzie tussen twee drillrap-groepen uit Den Haag en Delft.

"We kwamen er achter dat het zeker niet alleen een lokaal probleem was, we zagen dat steden als Delft en Den Haag er ook bij betrokken waren."

'Amerikaanse toestanden'

In Zoetermeer zelf probeerde de burgemeester de jongeren zoveel mogelijk van de straat te krijgen met een gebiedsverbod. "Korte termijn maatregelen", noemt hij die. Regionaal kwam er een samenwerking van politie, justitie, jongerenwerk en het zorg- en veiligheidshuis. Er werd onderzocht over wie het ging, waar de groepen zaten en waarom ze zich zo gedroegen.

Ook keek de gemeente naar wat de jongeren dreef. Die aantrekkingskracht tot drillrap noemt Bezuijen voor een deel 'de sensatie'. "Op een gegeven moment kwamen er filmpjes met allemaal messen in wijken uit Zoetermeer", vertelt hij over de video's die hij zag. "Je schrikt daar enorm van." Amerikaanse toestanden. "Dat zou je toch niet in Zoetermeer verwachten?"

Strafbrieven

Wie het nodig had, kwam in een persoonsgerichte aanpak van de gemeente waarin werd ingezoomd op de jongere zelf. Zij kregen een brief thuis, die ook aan de ouders was gericht.

'Een startbrief', noemt de burgemeester het, met de boodschap dat de gemeente met ze in gesprek wil om te kijken welke zorg ze nodig hebben. "Om ervoor te zorgen dat ze niet afglijden naar de criminaliteit."